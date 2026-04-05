तुषार देशपांडे को लेकर डेल स्टेन की बड़ी भविष्यवाणी, बोले- भारतीय सिलेक्टर्स ऐसा नहीं करेंगे
तुषार देशपांडे को लेकर पूर्व दिग्गज पेसर डेल स्टेन ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि तुषार आईपीएल 2026 के दौरान भारतीय सिलेक्टर्स की नजरों में बने रहेंगे।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन आईपीएल 2026 में तुषार देशपांडे के प्रदर्शन से प्रभावित हैं और उनका कहना है कि गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाफ आखिरी ओवर में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के इस तेज गेंदबाज का धैर्यपूर्ण प्रदर्शन राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींचेगा। देशपांडे ने आईपीएल 2026 में जोरदार शुरुआत की है। शनिवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में 10 रन बचाकर उन्होंने रॉयल्स को जीत दिलाई।
'गेंदबाज के लिए शांत रहना मुश्किल'
देशपांडे ने आखिरी ओवर में राशिद खान को कैसे छकाया इस पर स्टेन ने प्रसारणकर्ता 'स्टार स्पोर्ट्स' को कहा, ''तुषार देशपांडे का आखिरी ओवर बहुत बढ़िया था। उन्होंने दबाव में एकदम सही यॉर्कर डालीं, राशिद खान जैसे खिलाड़ी को बाउंड्री लगाने का मौका नहीं दिया।'' उन्होंने कहा, ''एक गेंदबाज के लिए इतने अधिक दबाव वाली स्थिति में शांत रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सी बातें चलती रहती हैं। लेकिन यह पक्का करना कि बिना दबाव महसूस किए योजना को सही तरीके से लागू किया जाए यह बहुत कम दिखने वाला हुनर है।''
'भारतीय सिलेक्टर्स नजरें नहीं हटाएंगे'
स्टेन ने कहा, ''तुषार ने चार परफेक्ट यॉर्कर डालीं। फिर उन्होंने अपनी लाइन बदली और लेंथ गेंद डाली और ऐसा करके उन्होंने राशिद खान को बड़ा शॉट मारने के लिए उकसाया और वह बाउंड्री पर कैच दे बैठे।'' इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ''तुषार देशपांडे ने निडर गेंदबाजी की और यह प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा कि भारतीय चयनकर्ता इस आईपीएल सीजन में उनसे नजरें नहीं हटाएंगे।'' वहीं, गुजरात के खिलाफ आईपीएल के बेहद रोमांचक मैच में आखिरी दो ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर छह रन से जीत दर्ज करने के बाद राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने कहा कि जोफ्रा आर्चर से 19वां ओवर कराने का सुझाव ध्रुव जुरेल ने दिया था।
तुषार से 19वां कराना चाहते थे पराग
गुजरात को आखिर दो ओवरों में 15 रन की जरूरत थी और कैगिसो रबाडा के साथ राशिद खान खुलकर खेल रहे थे। ऐसे में 19वें ओवर में आर्चर ने सिर्फ चार रन दिये जबकि तुषार देशपांडे के आखिरी ओवर में भी चार ही रन बने और राशिद भी आउट हो गए। मैच के बाद पराग ने कहा, ''मैं देशपांडे से 19वां और आर्चर से 20वां ओवर कराना चाहता था लेकिन जुरेल ने मुझसे कहा कि 19वां ओवर आर्चर से कराया जाये।'' उन्होंने कहा ,'' यह बेहतरीन प्रदर्शन था। हमने जोखिम लिया और खिलाड़ियों ने उसे सही साबित कर दिखाया। जिस तरह से प्रदर्शन हम चाहते थे, वैसा ही आखिरी दो ओवरों में देखने को मिला।
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