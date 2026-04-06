माही है तो मुमकिन है, नहीं है तो नामुमकिन! कुछ ऐसा ही है धोनी के बिना CSK का ट्रैक रिकॉर्ड
माही है तो मुमकिन है और नहीं हैं तो फिर मामला नामुमकिन है। जी हां, कुछ ऐसा ही एमएस धोनी के बिना CSK का ट्रैक रिकॉर्ड। पांच बार आईपीएल चैंपियन बना चुके धोनी पिछले तीन मैचों में इस सीजन नहीं खेले हैं।
माही है तो मुमकिन है। ये बात आप आईपीएल के दौरान सुनते आए होंगे। ये बात सच भी है, क्योंकि माही है तो मुमकिन है और नहीं हैं तो फिर मामला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। जी हां, एमएस धोनी के बिना CSK का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। सीएसके को पांच बार आईपीएल चैंपियन बना चुके धोनी पिछले तीन मैचों में इस सीजन नहीं खेले हैं। इसके अलावा पहले भी कुछ मैच धोनी ने मिस किए हैं और उन मैचों में टीम को सिर्फ एक बार ही जीत मिली है। आधा दर्जन से ज्यादा मुकाबले टीम धोनी के बिना खेल चुकी है।
आईपीएल के इतिहास में एमएस धोनी ने सिर्फ 8 मुकाबले ही मिस किए हैं। 3 मुकाबले 2010 में, 2 मुकाबले 2019 में और 3 मुकाबले अब तक 2026 में उन्होंने सीएसके के लिए मिस किए हैं। हैरानी की बात ये है कि जिन 8 मैचों में एमएस धोनी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक ही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली है। 7 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इन आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि माही के बिना सीएसके के लिए मामला नामुमकिन ही है।
आपको बता दें, 2010 में एमएस धोनी ने पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स (तब दिल्ली डेयरडेविल्स) के खिलाफ मिस किया था, जिसमें सुरेश रैना की कप्तानी में टीम को जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद उसी सीजन किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ टीम को हार मिली थी। 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के खिलाफ धोनी के बिना टीम हारी थी। उस सीजन भी रैना कप्तान थे। वहीं, 2026 में टीम राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बिना धोनी के मैच हार चुकी है। धोनी कब वापसी करेंगे? किसी को पता नहीं है, क्योंकि वे अभी चोटिल हैं।
एमएस धोनी के बिना CSK के IPL मैच और नतीजा
2010 - दिल्ली डेयरडेविल्स - जीत
2010 - किंग्स इलेवन पंजाब - हार
2010 - रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर - हार
2019 - सनराइजर्स हैदराबाद - हार
2019 - मुंबई इंडियंस - हार
2026 - राजस्थान रॉयल्स - हार
2026 - पंजाब किंग्स - हार
2026 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - हार
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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