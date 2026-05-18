मेरा आखिरी T20 चेन्नई में होगा; धोनी का CSK फैंस को किए वादे को निभाने का आज आखिरी मौका

चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज का आईपीएल मैच चेपॉक में खेला जाना है। सीएसके का यह इस सीजन का आखिरी होम मैच है। फैंस धोनी को आखिरी बार इस मैदान पर देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 का 63वां मैच आज यानी सोमवार, 18 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। CSK vs SRH की इस भिड़ंत में हर किसी की नजरें एमएस धोनी पर टिकी है। चोट की वजह से धोनी इस सीजन एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं, उनकी फिटनेस और उम्र को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सीजन उनके आईपीएल करियर का आखिरी सीजन हो सकता है। बता दें, धोनी 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, मगर वह आईपीएल में अभी भी एक्टिव हैं। अगर धोनी का यह आखिरी आईपीएल सीजन है तो उन्हें फैंस से किया वो वादा आज पूरा करना होगा जो उन्होंने 5 साल पहले 2021 में अपने फैंस से किया था।

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धोनी ने 2021 में क्या वादा किया था? नवंबर 2021 में, चेन्नई में CSK के IPL टाइटल सेलिब्रेशन के दौरान, धोनी ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनका आखिरी T20 चेन्नई में होगा।

धोनी ने कहा था, “मैंने हमेशा अपने क्रिकेट की प्लानिंग की है। मैंने जो आखिरी गेम खेला था वह रांची में था। ODI में आखिरी होम गेम मेरे होमटाउन रांची में था। इसलिए, उम्मीद है कि मेरा आखिरी T20 चेन्नई में होगा। यह अगले साल होगा या पांच साल बाद, हमें सच में नहीं पता।”

लगभग पांच साल बाद, CSK IPL 2026 के अपने आखिरी होम गेम के लिए चेपॉक में वापस आ रही है। धोनी पूरे सीजन में नहीं दिखे हैं। CSK अभी भी प्लेऑफ की रेस में जिंदा है।

यही वजह है कि आज के मैच में बिना किसी रिटायरमेंट की घोषणा के भी फेयरवेल जैसा माहौल बन गया है। CSK ने यह नहीं कहा है कि यह धोनी का आखिरी गेम है। धोनी ने भी ऐसा नहीं कहा है। लेकिन उनकी 2021 चेन्नई लाइन, पूरे सीजन की गैरमौजूदगी और आखिरी घरेलू मैच ने इस सवाल को टाला नहीं जा सकता।

अश्विन को भी धोनी का इंतजार अश्विन के अपने YouTube चैनल पर किए गए नए कमेंट के बाद ये अटकलें और तेज़ हो गईं। SRH के खिलाफ CSK के मैच से पहले बोलते हुए, अश्विन ने कहा कि उन्हें लगता है कि चेन्नई में धोनी के खेलने का अच्छा चांस है।