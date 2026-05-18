मेरा आखिरी T20 चेन्नई में होगा; धोनी का CSK फैंस को किए वादे को निभाने का आज आखिरी मौका
चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज का आईपीएल मैच चेपॉक में खेला जाना है। सीएसके का यह इस सीजन का आखिरी होम मैच है। फैंस धोनी को आखिरी बार इस मैदान पर देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 का 63वां मैच आज यानी सोमवार, 18 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। CSK vs SRH की इस भिड़ंत में हर किसी की नजरें एमएस धोनी पर टिकी है। चोट की वजह से धोनी इस सीजन एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं, उनकी फिटनेस और उम्र को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सीजन उनके आईपीएल करियर का आखिरी सीजन हो सकता है। बता दें, धोनी 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, मगर वह आईपीएल में अभी भी एक्टिव हैं। अगर धोनी का यह आखिरी आईपीएल सीजन है तो उन्हें फैंस से किया वो वादा आज पूरा करना होगा जो उन्होंने 5 साल पहले 2021 में अपने फैंस से किया था।
धोनी ने 2021 में क्या वादा किया था?
नवंबर 2021 में, चेन्नई में CSK के IPL टाइटल सेलिब्रेशन के दौरान, धोनी ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनका आखिरी T20 चेन्नई में होगा।
धोनी ने कहा था, “मैंने हमेशा अपने क्रिकेट की प्लानिंग की है। मैंने जो आखिरी गेम खेला था वह रांची में था। ODI में आखिरी होम गेम मेरे होमटाउन रांची में था। इसलिए, उम्मीद है कि मेरा आखिरी T20 चेन्नई में होगा। यह अगले साल होगा या पांच साल बाद, हमें सच में नहीं पता।”
लगभग पांच साल बाद, CSK IPL 2026 के अपने आखिरी होम गेम के लिए चेपॉक में वापस आ रही है। धोनी पूरे सीजन में नहीं दिखे हैं। CSK अभी भी प्लेऑफ की रेस में जिंदा है।
यही वजह है कि आज के मैच में बिना किसी रिटायरमेंट की घोषणा के भी फेयरवेल जैसा माहौल बन गया है। CSK ने यह नहीं कहा है कि यह धोनी का आखिरी गेम है। धोनी ने भी ऐसा नहीं कहा है। लेकिन उनकी 2021 चेन्नई लाइन, पूरे सीजन की गैरमौजूदगी और आखिरी घरेलू मैच ने इस सवाल को टाला नहीं जा सकता।
अश्विन को भी धोनी का इंतजार
अश्विन के अपने YouTube चैनल पर किए गए नए कमेंट के बाद ये अटकलें और तेज़ हो गईं। SRH के खिलाफ CSK के मैच से पहले बोलते हुए, अश्विन ने कहा कि उन्हें लगता है कि चेन्नई में धोनी के खेलने का अच्छा चांस है।
अश्विन ने कहा, “मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, MS धोनी के खेलने का अच्छा चांस है। देखते हैं क्या होता है। जहां तक मैंने सुना है, वह पिछले दो से तीन मैचों से मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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