CSK vs SRH मैच के नतीजे का प्लेऑफ्स पर पड़ेगा पूरा असर, जानिए किसकी जीत से किसे मिलेगा फायदा?
CSK vs SRH मैच के नतीजा का असर आईपीएल 2026 प्लेऑफ्स की रेस पर पड़ेगा। अगर सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबला जीता तो फिर एसआरएच और गुजरात टाइटन्स को प्लेऑफ्स का टिकट मिल जाएगा।
IPL 2026 का आज 63वां लीग मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच है। इस मैच के नतीजे का पूरा असर प्लेऑफ्स पर पड़ेगा। एसआरएच को अगर इस मैच में जीत मिली तो दो टीमों के प्लेऑफ्स का टिकट कन्फर्म हो जाएगा, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी क्वालीफायर 1 में खेलेगी, क्योंकि उसका टॉप 2 में बने रहना सुनिश्चित हो जाएगा, जो कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी है।
चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाले सीएसके वर्सेस एसआरएच मैच के नतीजे पर समीकरण कुछ इस तरह बैठ रहे हैं कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद को जीत मिली तो फिर एसआरएच के साथ-साथ गुजरात टाइटन्स को बैठे बिठाए प्लेऑफ्स का टिकट मिल जाएगा, जो कि 16 अंकों के साथ इस समय पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर विराजमान है, क्योंकि फिर एक ही टीम बचेगी, जिसके 16 या पॉइंट्स होंगे। इस तरह जीटी का भी टॉप 4 का बर्थ कन्फर्म हो जाएगा।
वहीं, अगर सीएसके वर्सेस एसआरएच मैच में मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी तो किसी को भी प्लेऑफ्स का टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन सीएसके की जीत का फायदा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को मिलेगा, जो पहले से ही प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। सीएसके की जीत से आरसीबी का फायदा यह होगा कि आरसीबी टॉप 2 में ही रहेगी और वह फाइनल में पहुंचने के दो मौके हासिल कर लेगी।
सीएसके की जीत से कन्फर्म हो जाएगा कि आरसीबी क्वालीफायर 1 में खेलेगी, जिसे जीतकर वह फाइनल में पहुंच सकती है और अगर हारी भी तो भी उनके पास फाइनल में जाने का मौका होगा, क्योंकि टॉप 2 वाली टीम को क्वालीफायर 1 के अलावा क्वालीफायर 2 में भी खेलने का मौका मिलता है। क्वालीफायर 1 जीतने वाली टीम फाइनल में जाती है और हारने वाली टीम एलिमिनेटर की विजेता टीम से क्वालीफायर 2 में भिड़ती है, जिसे जीतकर भी उनके पास फाइनल में पहुंचने का मौका होता है। ऐसे में प्लेऑफ्स से भी ज्यादा टॉप 2 के लिए लड़ाई होती है। इस तरह सीएसके वर्सेस एसआरएच का नतीजा प्लेऑफ्स पर बहुत ज्यादा असर डालने वाला है।
सीएसके की जीत से न सिर्फ खुद चेन्नई सुपर किंग्स, बल्कि पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स भी खुश होगी, क्योंकि इन टीमों के पास भी प्लेऑफ्स में जाने के थोड़े अतिरिक्त चांस होंगे। अगर एसआरएच ने मैच जीता तो फिर एक ही स्पॉट प्लेऑफ्स का बाकी रहेगा। ऐसे में कई टीमें सीएसके की जीत की दुआ करेंगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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