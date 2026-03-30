CSK Vs RR Live score: आज चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेंगे राजस्थान के रॉयल्स, संजू पर निगाहें

30 Mar 2026, 04:18:52 PM IST
CSK Vs RR Live Score: टाटा आईपीएल 2026 में आज बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट के तीसरे मुकाबले के लिए राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा। 7 बजे टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर होंगे। यह मैच रोमांचक होने की उम्मीद है। एक तरफ स्थानीय पसंदीदा खिलाड़ी रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स अपनी बादशाहत साबित करने उतरेगी।
गुवाहाटी की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है, ऐसे में हमें एक हाई-स्कोरिंग मैच की पूरी उम्मीद है। राजस्थान के पास यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल जैसे युवा और आक्रामक खिलाड़ी हैं, जबकि चेन्नई की टीम में संजू सैमसन और कप्तान गायकवाड़ जैसे अनुभवी खिलाड़ी। क्या राजस्थान की गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई के दम पर चेन्नई के बल्लेबाजों को रोक पाएगी? या फिर चेन्नई के ऑलराउंडर्स बाजी मार ले जाएंगे? पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव ब्लॉग में।
CSK Vs RR Live score: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) स्क्वाड:
ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कम्बोज, अकील होसेन, सरफराज खान, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, अमान खान, गुरजपनीत सिंह, ज़ाकरी फाउल्क्स, रामकृष्ण घोष, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर