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RR के लिए सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले दूसरे बैटर बने वैभव सूर्यवंशी, 15 गेंदों में किया कमाल, जानिए टॉप-5 में कौन-कौन?

Mar 30, 2026 11:28 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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वैभव सूर्यवंशी 15 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ ही राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस खास उपलब्धि के साथ यशस्वी जायसवाल और संजू सैसमन जैसे बल्लेबाजों के एलीट क्लब में एंट्री मारी है।

RR के लिए सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले दूसरे बैटर बने वैभव सूर्यवंशी, 15 गेंदों में किया कमाल, जानिए टॉप-5 में कौन-कौन?

गुवाहटी की बारसापारा स्टेडियम राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से साबित कर दिया है कि वे किसी भी मंच के गेंदबाजों के ऊपर हावी हो सकते हैं। सोमवार को खेले गए मुकाबले में बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने शुरुआती गेंद से कड़ा रुख अख्तियार किया। यही वजह रही कि चौके- छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने 15 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया। इस तूफानी अर्धशतकीय पारी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के एलीट बल्लेबाजी क्लब में एंट्री मार ली है।

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वैभव सूर्यवंशी 15 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ ही राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस खास उपलब्धि के साथ यशस्वी जायसवाल और संजू सैसमन जैसे बल्लेबाजों के एलीट क्लब में एंट्री मारी है।

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राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे तेज अर्धशतकीय पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर यशस्वी जायसवाल का नाम है। उन्होंने साल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों को रडार में लेते हुए सिर्फ 13 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया था। इस सूची में तीसरे नंबर पर भी वैभव सूर्यवंशी का ही नाम है। उन्होंने साल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ जयपुर के मैदान में 17 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया था। यह वही मैच है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात की दिग्गज गेंदबाजी यूनिट को तहस-नहस करते हुए ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली थी। इस सूची में चौथे स्थान पर जोस बटलर हैं, जिन्होंने साल 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। बता दें कि जोश बटलर अब गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा हैं। इस सूची में संजू सैमसन का भी नाम है।वे पांचवें स्थान पर हैं। संजू ने साल 2020 में सीएसके के खिलाफ 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।

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IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर

13- यशस्वी जायसवाल बनाम केकेआर, 2023

15- वैभव सूर्यवंशी बनाम सीएसके, 2026

17- वैभव सूर्यवंशी बनाम जीटी, 2025

18- जोस बटलर बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स, 2018

19- संजू सैमसन बनाम सीएसके, 2020

आज के मैच की बात करें तो सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 में 127 रनों के स्कोर पर सिमट गई। 128 रनों के मामूली से लक्ष्य को राजस्थान रॉयल्स के धुरंधरों ने 12.1 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया और मुकाबले 8 विकेट से जीतकर टूर्नामेंट के इस सीजन का आगाज किया।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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