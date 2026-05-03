मिस्टर क्रिकेट की भविष्यवाणी के बाद कार्तिक शर्मा ने मचाया धमाल, कप्तान ऋतुराज गायकवड़ ने खोला राज

CSK vs MI मैच के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया कि 20 साल के कार्तिक शर्मा को लेकर उनके कोच माइकल हसी ने कुछ दिन पहले ही भविष्यवाणी की थी। कार्तिक ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेली।

कार्तिक शर्मा, जिन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 14.10 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उनकी परफॉर्मेंस देखने को हर कोई बेताब था। क्रिकेट पंडित भी मानते हैं कि सीएसके ने अगर किसी खिलाड़ी में इतना निवेश किया है तो जरूर उसमें कुछ खास होगा। सीएसके के भरोसे पर कार्तिक शर्मा मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में खरे उतरे, जब उन्होंने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई। कार्तिक ने इस दौरान अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक जड़ते हुए 40 गेंदों पर 54 रनों की नाबाद पारी खेली। CSK vs MI मैच के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया कि 20 साल के कार्तिक शर्मा को लेकर उनके कोच माइकल हसी ने कुछ दिन पहले ही भविष्यवाणी की थी।

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ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच के बाद कार्तिक शर्मा की तारीफ में कहा, "हां, जाहिर है, यह उसके और हमारे लिए भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। मुझे लगता है, हां, वह छक्के मारने वाला खिलाड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका दूसरा गेम भी है, जहां वह ऐसा नहीं है जो बेतहाशा स्लॉगिंग करता है। वह ऐसा है जो अपने बॉलर्स को चुनता है, अपनी खास तरह की डिलीवरी या खास तरह के बॉलर्स को चुनता है। तो वह ऐसा है जिसके बारे में हमने पिछले गेम से सोचा था, नंबर चार पर आकर वह हमें वह बैलेंस दे सकता है, फास्ट बॉलर को बहुत अच्छे से खेल सकता है। जरूरत पड़ने पर, वह स्पिनर्स का सामना कर सकता है और फिर, स्ट्राइक रोटेट भी कर सकता है। तो मुझे लगता है, यह हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है।

जैसा कि मिस्टर क्रिकेट ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह ऐसा है, जो एक बार चल पड़ा, तो वह आने वाले सालों में हमें और भी बहुत कुछ देगा।"

कार्तिक शर्मा ने अपनी पहली आईपीएल फिफ्टी पूरी करने के बाद गन सेलिब्रेशन किया था, अपनी पारी और उस सेलिब्रेशन के बारे में उन्होंने मैच के बाद खुलकर बात की।