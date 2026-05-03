मिस्टर क्रिकेट की भविष्यवाणी के बाद कार्तिक शर्मा ने मचाया धमाल, कप्तान ऋतुराज गायकवड़ ने खोला राज
CSK vs MI मैच के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया कि 20 साल के कार्तिक शर्मा को लेकर उनके कोच माइकल हसी ने कुछ दिन पहले ही भविष्यवाणी की थी। कार्तिक ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेली।
कार्तिक शर्मा, जिन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 14.10 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उनकी परफॉर्मेंस देखने को हर कोई बेताब था। क्रिकेट पंडित भी मानते हैं कि सीएसके ने अगर किसी खिलाड़ी में इतना निवेश किया है तो जरूर उसमें कुछ खास होगा। सीएसके के भरोसे पर कार्तिक शर्मा मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में खरे उतरे, जब उन्होंने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई। कार्तिक ने इस दौरान अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक जड़ते हुए 40 गेंदों पर 54 रनों की नाबाद पारी खेली। CSK vs MI मैच के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया कि 20 साल के कार्तिक शर्मा को लेकर उनके कोच माइकल हसी ने कुछ दिन पहले ही भविष्यवाणी की थी।
ऋतुराज गायकवाड़ ने मैच के बाद कार्तिक शर्मा की तारीफ में कहा, "हां, जाहिर है, यह उसके और हमारे लिए भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। मुझे लगता है, हां, वह छक्के मारने वाला खिलाड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका दूसरा गेम भी है, जहां वह ऐसा नहीं है जो बेतहाशा स्लॉगिंग करता है। वह ऐसा है जो अपने बॉलर्स को चुनता है, अपनी खास तरह की डिलीवरी या खास तरह के बॉलर्स को चुनता है। तो वह ऐसा है जिसके बारे में हमने पिछले गेम से सोचा था, नंबर चार पर आकर वह हमें वह बैलेंस दे सकता है, फास्ट बॉलर को बहुत अच्छे से खेल सकता है। जरूरत पड़ने पर, वह स्पिनर्स का सामना कर सकता है और फिर, स्ट्राइक रोटेट भी कर सकता है। तो मुझे लगता है, यह हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है।
जैसा कि मिस्टर क्रिकेट ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह ऐसा है, जो एक बार चल पड़ा, तो वह आने वाले सालों में हमें और भी बहुत कुछ देगा।"
कार्तिक शर्मा ने अपनी पहली आईपीएल फिफ्टी पूरी करने के बाद गन सेलिब्रेशन किया था, अपनी पारी और उस सेलिब्रेशन के बारे में उन्होंने मैच के बाद खुलकर बात की।
कार्तिक शर्मा ने कहा, “मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे आखिर तक वहीं रहना है और टीम के लिए गेम खत्म करना है। रुतु भैया ने बस मुझसे कहा कि जो गेम मुझे आता है, वही खेलो। और कुछ नहीं। बस वहां जाओ, अपना गेम खेलो और टीम को जिताने में मदद करो। (तुम्हारा गेम क्या है?) सर, यह मुझे नहीं पता। (पिच) आज पिच थोड़ी धीमी थी और स्पिनर्स को थोड़ी ग्रिप मिल रही थी, तो हमने उसी हिसाब से एडजस्ट किया। (उनकी पसंदीदा बाउंड्री कौन सी थी?) नहीं सर, वे सभी अच्छी थीं। (फिफ्टी के बाद सेलिब्रेशन) हां सर, यह मेरी पहली इनिंग थी और मेरी पहली IPL फिफ्टी थी। (उस गन-पॉइंटेड सेलिब्रेशन में कोई मैसेज था?) नहीं। तो मैंने पहले से प्लान किया था कि अगर आज मैंने रन बनाए, तो मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करूंगा। (क्या आपके परिवार में से कोई आज रात आपको देख रहा है?) नहीं सर, परिवार घर पर देख रहा है।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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