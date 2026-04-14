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CSK Vs KKR LIVE Score: चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेंगे केकेआर के ‘धुरंधर’, क्या धोनी खेलेंगे?

CSK Vs KKR LIVE Score: आईपीएल 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का आमना-सामना हो रहा है। मैच साढ़े सात बजे से शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

CSK Vs KKR LIVE Score: चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेंगे केकेआर के ‘धुरंधर’, क्या धोनी खेलेंगे?

केकेआर बनाम सीएसके

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 14 Apr 2026 05:59 PM IST
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CSK Vs KKR LIVE Score: आईपीएल 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का आमना-सामना हो रहा है। मैच साढ़े सात बजे से शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

आईपीएल के इस सीजन में लगातार तीन हार के बाद मिली एक जीत के रिदम को चेन्नई सुपर किंग्स बरकरार रखने का प्रयास करेगी। संजू सैमसन के शानदार शतक और तेज गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने 'येलो आर्मी' में नया जोश भर दिया है। विशेष रूप से चेन्नई ने अपने घरेलू मैदान पर स्पिन के बजाय अब तेज और बाउंस वाली पिचों पर सफलता का नया मंत्र ढूंढ लिया है।

वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीता है और अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेंगे। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली इस टीम ने टुकड़ों में तो अच्छा खेल दिखाया है, लेकिन वे इसे जीत में नहीं बदल पाए हैं। फिन एलन और कैमरून ग्रीन के बल्ले की खामोशी और गेंदबाजी विभाग में चोटों की समस्या ने उनकी राह और कठिन कर दी है। इसके अलावा, वरुण चक्रवर्ती की उपलब्धता पर भी संशय बना हुआ है।

क्या चेन्नई अपनी जीत की लय जारी रखेगी या कोलकाता अपना खाता खोलने में सफल होगी? चेपॉक की काली मिट्टी वाली पिच पर आज किसका पलड़ा भारी रहेगा? लाइव अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।

संभावित प्लेइंग XII (Probable XII)

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह।

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरून ग्रीन, अंगक्रिश रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा।

14 Apr 2026, 05:58:41 PM IST

CSK Vs KR LIVE Score: क्या आज के मैच में खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी

एमएस धोनी की वापसी को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट अपडेट नहीं है। सीएसके शायद उन्हें कम से कम एक और मैच के लिए टीम से बाहर रखेगी और अपनी विजयी टीम संयोजन पर कायम रहेगी।

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14 Apr 2026, 05:44:55 PM IST

CSK Vs KR LIVE Score: क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग XI

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह।

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरून ग्रीन, अंगक्रिश रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा।

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14 Apr 2026, 05:23:24 PM IST

CSK Vs KKR LIVE Score: केकेआर का स्क्वॉड

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगक्रिश रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, वैभव अरोड़ा, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा

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14 Apr 2026, 04:48:13 PM IST

CSK Vs KKR LIVE Score: चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, खलील अहमद, मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, रामकृष्ण घोष, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्वील पटेल, अमन खान, जकारी फाउल्क्।

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