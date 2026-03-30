रवींद्र जडेजा की फिरकी के सामने घुटने टेक देते हैं शिवम दुबे और सरफराज खान, आंकड़े देते हैं गवाही
शिवम दुबे और सरफराज खान रवींद्र जडेजा की गेंदबाजी के आगे घुटने टेक देते हैं और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। टी-20 क्रिकेट में जड़ेजा ने कभी इन दो बल्लेबाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है।
गुवाहटी के बारसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स मजबूत स्थिति में दिख रही है। 100 से कम के स्कोर में टीम ने सीएसके के 8 विकेट आउट कर दिए हैं। पहली बार राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलने वाले रवींद्र जडेजा ने शिवम दुबे और सरफराज खान को एक ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। सरफराज को जडेजा ने एलबीडब्ल्यू करा दिया। इसके बाद शिवम दुबे ने आते ही अगली गेंद पर छक्का मारा। हालांकि, इसके बाद जडेजा ने बाजी मारी और उन्हें भी रवि बिश्नोई के हाथों कैच करा दिया।
इन दोनों बल्लेबाजों के खिलाफ रवींद्र जडेजा टी-20 क्रिकेट में हमेशा हावी रहे हैं और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। सरफराज खान की बात करें तो उन्होंने अब तक रवींद्र जडेजा का टी-20 क्रिकेट में कुल चार बार सामना किया है, जिसमें 25 गेंदें खेली हैं और 132.0 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 33 रन बनाए हैं। इस दौरान जडेजा ने दो पारियों में सरफराज को आउट भी किया है, जो एक गेंदबाज के लिए बेहतर आंकड़ा माना जाता है और उन्हें बल्लेबाज के खिलाफ मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाता है। सरफराज खान ने आज के मैच में आउट होने से पहले 12 गेंदों में 17 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 1 और एक छक्का जड़ा। खान का आज के मैच में स्ट्राइक रेट 141.67 का रहा, लेकिन वे बड़ी पारी खेलने में असफल रहे और उन्हें जडेजा ने कम स्कोर पर ही चलता कर दिया।
जडेजा के खिलाफ आईपीएल 2026 की शुरुआत छक्के से करने वाले शिवम दुबे को भी ऑलराउंडर ने ज्यादा देर नहीं टिकने दिया। पारी का आठवां ओवर डालने आए बुमराह ने पहले तो ओवर की दूसरी गेंद पर सरफराज खान को आउट किया, लेकिन उनकी तीसरी गेंद पर दुबे ने आते ही छक्का जड़ दिया। इसके बाद जडेजा ने अगली दो गेंदों पर दुबे को बांधे रखा और ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए दुबे बिश्नोई के हाथों कैच हो गए। वे केवल चार गेंदों में 6 रन ही बना सके।
शिवम दुबे भी जडेजा के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। शिवम दुबे ने जडेजा को टी-20 क्रिकेट में अब तक 3 बार फेस किया है, जिसमें उन्होंने 13 गेंदें खेली हैं और 18 रन बनाए हैं। इस दौरान दुबे का स्ट्राइक रेट 138.5 का रहा है, हालांकि, उन्हें दो बार जडेजा ने आउट भी किया है। इस तरह जडेजा ने दुबे को तीन पारियों में दो बार पवेलियन भेजा है, जो उन्हें मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाता है और इसका नजारा आज के मैच में भी देखने को मिला।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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