CSK vs GT LIVE Score: गुजरात को हार की हैट्रिक थमाने की फिराक में चेन्नई, क्या एमएस धोनी खेलेंगे?

सीएसके की टीम अभी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। मुंबई के खिलाफ उसे सैमसन की शानदार पारी और अकील हुसैन की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतर प्रदर्शन के कारण बड़ी जीत मिली। सबसे अहम बात यह है कि उसने यह जीत दिग्गज एमएस धोनी (पिंडली की चोट) और युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे (हैमस्ट्रिंग की चोट के बाहर) के बिना हासिल की। धोनी के सीएसके वर्सेस जीटी मैच में खेलने पर भी संशय है। वह जारी सीजन में किसी मुकाबले में नहीं खेलें हैं। लेकिन सीएसके के बैटिंग कोच माइकल हसी ने स्पष्ट कर दिया कि जब भी धोनीचोट से उबरकर लौटेंगे तो वह विकेटकीपर के तौर पर ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, न कि सिर्फ एक 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर खेलेंगे। सीएसके के लिए हालांकि कुछ क्षेत्र चिंता का विषय बने हुए हैं। उसके शीर्ष क्रम ने अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन मध्य क्रम आक्रामक बल्लेबाजी करने और साझेदारी निभाने में नाकाम रहा है। वहीं, गुजरात की टीम अभी तक अवसरों का फायदा उठाने में नाकाम रही है। आक्रामक बल्लेबाजी को बढ़ावा देने वाले प्रारूप में उनका रूढ़िवादी दृष्टिकोण हमेशा कारगर साबित नहीं हुआ है। विशेष रूप से मध्य क्रम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और वे अक्सर अच्छी शुरुआत का लाभ उठाने में विफल रहे हैं।