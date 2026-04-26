CSK vs GT LIVE Score: गुजरात को हार की हैट्रिक थमाने की फिराक में चेन्नई, क्या एमएस धोनी खेलेंगे?

26 Apr 2026, 12:30:02 PM IST
CSK vs GT Live Score: दोनों टीमों की कांटे की टक्कर
चेन्नई और गुजरात के बीच आईपीएल में कांटे की टक्कर रही है। दोनों टीमों ने आपस में कुल आठ मैच खेले हैं। सीएसके और जीटी ने चार-चार मैचों में विजयी परचम फहराया है। सीएसके वर्सेस जीटी मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा गायकवाड़ ने किया है। उन्होंने जीटी के सामने सात मैचों में 350 रन बटोरे हैं। दोनों टीमों के मैचों में सबसे ज्यादा विकेट स्पिनर राशिद खान ने चटकाए हैं। उन्होंने आठ मुकाबलों में 9 शिकार किए।
26 Apr 2026, 11:54:34 AM IST
CSK vs GT Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वॉड
संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, उर्विल पटेल, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, ज़कारी फाउल्केस, आकाश मधवाल, अमन खान, रामकृष्ण घोष, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी।
26 Apr 2026, 11:54:34 AM IST
CSK vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस स्क्वॉड
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जयंत यादव, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधु, अरशद खान, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइजन, ईशांत शर्मा।