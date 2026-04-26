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CSK vs GT LIVE Score: गुजरात को हार की हैट्रिक थमाने की फिराक में चेन्नई, क्या एमएस धोनी खेलेंगे?

CSK vs GT Live Score, Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Match Updates: आज आईपीएल 2026 में दोपहर में चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमें सीजन में आठवीं बार मैदान पर उतरेंगी।

CSK vs GT LIVE Score: गुजरात को हार की हैट्रिक थमाने की फिराक में चेन्नई, क्या एमएस धोनी खेलेंगे?

CSK vs GT Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 26 Apr 2026 12:30 PM IST
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CSK vs GT Live Score: आज आईपीएल 2026 में डबल हेडर यानी दो मैच हैं। दिन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों की दोपहर साढ़े तीन बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में टक्कर होगी। टॉस तीन बजे होगा। पांच बार की चैंपियन सीएसके सात मैचों में से तीन जीतकर अंक तालिका में पांचवें पायदान पर है। चेन्नई रविवार को लय बरकरार रखने और गुजरात को हार की हैट्रिक थमाने की फिराक में होगी। ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से रौंदा था, जिसमें संजू सैमसन के बल्ले से शतक निकला। शुभमन गिल की कप्तानी वाली जीटी को अपने पिछलो दो मैचों में आरसीबी और एमआई से हार का सामना करना पड़ा। गुजरात की टीम तालिका में सातवें स्थान पर है। उसने भी सात मैचों में से तीन जीते और चार गंवाए हैं। हालांकि, जीटी (-0.790) से सीएसके का नेट रनरेट (+0.118) बेहतर है।

क्या दिग्गज एमएस धोनी खेलेंगे?

सीएसके की टीम अभी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। मुंबई के खिलाफ उसे सैमसन की शानदार पारी और अकील हुसैन की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतर प्रदर्शन के कारण बड़ी जीत मिली। सबसे अहम बात यह है कि उसने यह जीत दिग्गज एमएस धोनी (पिंडली की चोट) और युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे (हैमस्ट्रिंग की चोट के बाहर) के बिना हासिल की। धोनी के सीएसके वर्सेस जीटी मैच में खेलने पर भी संशय है। वह जारी सीजन में किसी मुकाबले में नहीं खेलें हैं। लेकिन सीएसके के बैटिंग कोच माइकल हसी ने स्पष्ट कर दिया कि जब भी धोनीचोट से उबरकर लौटेंगे तो वह विकेटकीपर के तौर पर ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, न कि सिर्फ एक 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर खेलेंगे। सीएसके के लिए हालांकि कुछ क्षेत्र चिंता का विषय बने हुए हैं। उसके शीर्ष क्रम ने अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन मध्य क्रम आक्रामक बल्लेबाजी करने और साझेदारी निभाने में नाकाम रहा है। वहीं, गुजरात की टीम अभी तक अवसरों का फायदा उठाने में नाकाम रही है। आक्रामक बल्लेबाजी को बढ़ावा देने वाले प्रारूप में उनका रूढ़िवादी दृष्टिकोण हमेशा कारगर साबित नहीं हुआ है। विशेष रूप से मध्य क्रम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और वे अक्सर अच्छी शुरुआत का लाभ उठाने में विफल रहे हैं।

26 Apr 2026, 12:30:02 PM IST

CSK vs GT Live Score: दोनों टीमों की कांटे की टक्कर

चेन्नई और गुजरात के बीच आईपीएल में कांटे की टक्कर रही है। दोनों टीमों ने आपस में कुल आठ मैच खेले हैं। सीएसके और जीटी ने चार-चार मैचों में विजयी परचम फहराया है। सीएसके वर्सेस जीटी मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा गायकवाड़ ने किया है। उन्होंने जीटी के सामने सात मैचों में 350 रन बटोरे हैं। दोनों टीमों के मैचों में सबसे ज्यादा विकेट स्पिनर राशिद खान ने चटकाए हैं। उन्होंने आठ मुकाबलों में 9 शिकार किए।

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26 Apr 2026, 11:54:34 AM IST

CSK vs GT Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वॉड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, उर्विल पटेल, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, ज़कारी फाउल्केस, आकाश मधवाल, अमन खान, रामकृष्ण घोष, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी।

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26 Apr 2026, 11:54:34 AM IST

CSK vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस स्क्वॉड

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जयंत यादव, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधु, अरशद खान, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइजन, ईशांत शर्मा।

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