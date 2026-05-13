बीच आईपीएल CSK ने एक नए खिलाड़ी को किया साइन, जानिए कौन हैं मैकनिल हेडली नोरोन्हा
आईपीएल 2026 चल ही रहा है और इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने एक नए खिलाड़ी को साइन किया है। क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके ने कर्नाटक के ऑल-राउंडर मैकनिल हेडली नोरोन्हा को आईपीएल 2026 के बाकी बचे हिस्से के लिए चोटिल रामकृष्ण घोष के रीप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया है।
आईपीएल 2026 चल ही रहा है और इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने एक नए खिलाड़ी को साइन किया है। क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके ने कर्नाटक के ऑल-राउंडर मैकनिल हेडली नोरोन्हा को आईपीएल 2026 के बाकी बचे हिस्से के लिए चोटिल रामकृष्ण घोष के रीप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया है।
28 वर्ष के रामकृष्ण घोष के दाहिने पैर में फ्रैक्चर है और इस वजह से वह इस सीजन के बाकी बचे मैचों से बाहर हो चुके हैं। 2 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होम मैच के दौरान उन्हें चोट लगी थी। संयोग से वह उनका आईपीएल में डेब्यू मैच था और पहले ही मैच में चोट की वजह से वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए।
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने नोरोन्हा को साइन किए जाने की पुष्टि की है और कहा है कि फ्रेंचाइजी को अब बीसीसीआई से मंजूरी का इंतजार है। बोर्ड से फाइनल मंजूरी मिलने के बाद नोरोन्हा सीएसके स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे।
कौन हैं मैकनिल हेडली नोरोन्हा?
मैकनिल हेडली नोरोन्हा एक ऑलराउंडर हैं। वह अपने पावरफुल स्ट्रोक्स के लिए भी जाने जाते हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। महाराजा ट्रॉफी 2025 में वह मंगलुरु ड्रैगन्स की खिताबी जीत के सूत्रधार थे। टूर्नामेंट में उन्होंने 13 मैचों में 253 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 148.82 का था। उन्होंने टूर्नामेंट में 19 छक्के लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने टूर्नामेंट में 10 विकेट भी झटके थे। नोरोन्हा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक के स्क्वाड का हिस्सा थे और 3 मैच भी खेले थे।
खिलाड़ियों की चोट की समस्या से जूझ रही सीएसके
चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में खिलाड़ियों की चोट की समस्या से जूझ रही है। लीग चरण अपने अंतिम पड़ाव पर है लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। उन्हें कॉफ इंजरी हुई थी। सीएसके के प्रमुख तेज गेंदबाज खलील अहमद भी चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। उनके अलावा स्टार बैटर आयुष म्हात्रे भी टूर्नामेंट के दौरान चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं। सीएसके ने नाथ एलिस के रीप्लेसमेंट के तौर पर स्पेंसर जॉनसन को जोड़ा लेकिन वह खुद चोट का शिकार हो गए।
शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद संभल चुकी है CSK
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद अब संभल चुकी है। इस सीजन में शुरुआती तीन मैच हारने वाली सीएसके पिछले तीन मैचों से लगातार जीत रही है। आईपीएल पॉइंट्स टेबल में वह 12 अंकों के साथ पांचवें पायदान पर है। सीएसके ने अब तक 11 मैच जीते हैं, जिनमें से 6 में उसे जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा है।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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