चेन्नई की टीम में फिर हुआ बदलाव, जेमी ओवर्टन की जगह डियान फोरेस्टर को मिला मौका
आईपीएल 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बड़ा झटका लगा है, ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन जांघ की चोट की जांच के लिए वापस इंग्लैंड लौट गए हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को इंग्लैंड के जेमी ओवर्टन की जगह दक्षिण अफ्रीकी आल राउंडर डियान फोरेस्टर को टीम में शामिल किया। ओवरटन दाहिनी जांघ में चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी मैच से बाहर हो गए हैं। आईपीएल ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि फोरेस्टर 75 लाख रुपये में सीएसके से जुड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर फोरेस्टर ने इस साल मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में पदार्पण किया था और पांच अंतरराष्ट्रीय मैचों में 83 रन बनाए हैं।
ओवर्टन हुए बाहर
बुधवार को सीएसके ने घोषणा की थी कि ओवरटन अपनी चोट की गंभीरता का पता लगाने के लिए ब्रिटेन लौटेंगे। ओवरटन ने पांच बार की विजेता टीम के लिए आईपीएल अभियान में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने 10 मैचों में 14 विकेट लिए हैं और 136 रन बनाए हैं। सीएसके ने महाराष्ट्र के चोटिल ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष की जगह कर्नाटक के ऑलराउंडर मैकनील नोरोन्हा को भी टीम में लिया था। चेन्नई की यह फ्रेंचाइजी अपने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बिना खेल रही है जबकि शीर्ष क्रम के बल्लेबाज आयुष म्हात्रे और तेज गेंदबाज खलील अहमद भी सत्र के बीच में चोटों के कारण बाहर हो गए।
इस सीजन में इस समय तक ओवर्टन 17.78 की औसत और 8.89 की इकॉनमी के साथ 14 विकेट लेकर सीएसके के लिए दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। सीएसके के पिछले मुक़ाबले में वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। 11 मई को एलएसजी के ख़िलाफ़ चेपॉक में सीएसके की पांच विकेट से जीत में उन्होंने तीन विकेट हासिल किए थे।
बुधवार को ही सीएसके ने चोट के चलते सीजन से बाहर हुए रामकृष्ण घोष की जगह कर्नाटक के ऑलराउंडर मक्नील नोरोन्हा को अपने दल में शामिल किया था। इससे पहले तक इस सीजन में सीएसके के कुल चार खिलाड़ी पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। घोष के अलावा, नैथन एलिस, आयुष म्हात्रे और खलील अहमद सीजन से बाहर हो चुके हैं। इसके साथ ही एम एस धोनी और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन अभी तक इस सीजन एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए हैं। इस समय सीएसके 11 मुकाबलों में छह जीत के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है।
मैकनील नोरोन्हा, घोष की जगह सीएसके टीम में शामिल होंगे। इसके लिए उन्हें 30 लाख रुपये मिलेंगे। कर्नाटक के रहने वाले ऑलराउंडर नोरोन्हा को हाल ही में 'नमन अवॉर्ड्स' में एमए चिदंबरम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान 2024/25 के कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर दिया गया। इस शानदार सीजन के बाद, नोरोन्हा को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए कर्नाटक की टीम में जगह मिली, जहां उन्होंने अपने राज्य की ओर से कुल तीन मैच खेले।
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