CSK बाहर, MI, RCB अंदर; कौन सी चार टीमें प्ले ऑफ में पहुंचेंगी, शशांक सिंह ने की भविष्यवाणी
आईपीएल 2026 में कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी इसको लेकर पंजाब किंग्स के प्लेयर शशांक सिंह ने भविष्यवाणी की है। उन्होंने सीएसके को टॉप-4 टीम नहीं माना है, जबकि आरसीबी, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स नाम उनकी टॉप-4 की लिस्ट में मौजूद है।
आईपीएल 2026 को शुरू हुए आज दूसरा दिन है। पहला मुकाबला आरसीबी ने सनसाइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट से जीत लिया है। वहीं, दूसरे मुकाबले में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम में आमने-सामने हैं। कोलकाता ने दमदार शुरुआत दी है और टीम बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर है। कप्तान अजिंक्य रहाणे शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच आईपीएल 2026 को लेकर पंजाब किंग्स के प्लेयर शशांक सिंह की भविष्यवाणी सामने आई है। एक निजी मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी।
शशांक सिंह से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप आईपीएल 2026 के आखिरी स्टेज के लिए क्या भविष्यवाणी करेंगे, आपके अनुसार कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी। इसके जबाव में दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने कहा कि “जहां तक मुझे लगता है इस बार पंबाज किंग्स प्लेऑफ में पहुंचेगी।” ना सिर्फ पंजाब किंग्स प्लेऑफ में पहुंचेगी, बल्कि उन्होंने दावा किया अय्यर की कप्तानी वाली पीबीकेएस इस बार आईपीएल का खिताब भी अपने नाम करेगी। उन्होंने कहा कि “एक टीम पंजाब किंग्स है, जो प्लेऑफ में पहुंचेगी। आरसीबी एक बार फिर प्लेऑफ में जगह बनाएगी।” उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए टॉप-4 के लिए तीसरी टीम मुंबई इंडियंस को बताया। शशांक ने कहा कि “मुझे लगता है कि इस बार मुंबई इंडियंस भी प्लेऑफ के लिए जगह बनाएगी।”
इसके बाद शशांक सिंह ने चौथी टीम के लिए चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद आदि बड़ी टीमों का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स या दिल्ली कैपिटल्स में से कोई एक टीम प्लेऑफ में जगह बनाएगी। उन्होंने कहा कि “पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि इस बार दिल्ली और एलएसजी में से कोई एक टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी।” इस तरह शशांक सिंह ने आईपीएल के प्लेऑफ के लिए जिन टीमों के पहुंचने की भविष्यवाणी की उनमें, आरसीबी, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस शामिल हैं। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स में से किसी एक टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की भविष्यवाणी की है।
इंटरव्यू में जब शशांक सिंह से पूछा गया कि क्या इस बार भी आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का फाइनल देखने को मिल सकता है? जिसके जबाव में उन्होंने कहा कि “फाइनल में कोई भी टीम पहुंचे, लेकिन इस बार ट्रॉफी पंजाब किंग्स ही जीतेगी।” बता दें कि बीते साल आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच ही आईपीएल का फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम ने जीत दर्ज की थी और खिताब अपने नाम किया था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।