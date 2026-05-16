CSK के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस अब सिर्फ 28.4%, PBKS नहीं टॉप-4 की प्रबल दावेदार ये टीम

LSG से हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के चांसेस घटकर 28.4% ही रह गए हैं। टॉप-4 की दावेदार पंजाब किंग्स नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स है। आईए समझते हैं-

ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स की हार का फायदा प्लेऑफ में शामिल सभी 8 टीमों को हुआ है। सीएसके के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस जहां एलएसजी के खिलाफ मैच से पहले 47 प्रतिशत थे, वो अब घटकर 28.4% ही रह गए हैं। चेन्नई के पास अच्छा खासा मौका था कि वह लखनऊ को यह मैच हराए और आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में पंजाब किंग्स को बाहर कर टॉप-4 में जगह बनाए। मगर लखनऊ से मिली हार ने उनको तगड़ा झटका दे दिया है। सीएसके की इस हार ने पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें जगा दी है।

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IPL 2026 प्लेऑफ की ये 4 टीमें प्रबल दावेदार स्टार स्पोर्ट्स के डाटा के अनुसार आईपीएल 2026 प्लेऑफ में पहुंचने के सबसे ज्यादा चांसेस गुजरात टाइटंस के है। आज जीटी का मैच केकेआर के खिलाफ है, अगर शुभमन गिल की टीम यह मैच जीतने में कामयाब रहती है तो वह प्लेऑफ का टिकट हासिल करने वाली पहली टीम बन सकती है। गुजरात के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस फिलहाल 98 प्रतिशत है।

दूसरे पायदान पर इस समय डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। आरसीबी के भी गुजरात टाइटंस के बराबर 16 अंक है। उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस 96.1 प्रतिशत है।

लिस्ट में तीसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जो फिलहाल 14 अंकों पर है। एसआरएच के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस 70.3 प्रतिशत है।

IPL 2026 प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली चौथी प्रबल दावेदार टीम पंजाब किंग्स नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स है। डाटा के अनुसार राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस 51.6 प्रतिशत है, जबकि पंजाब के 48.8 प्रतिशत।

राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस क्यों पंजाब किंग्स से अधिक? राजस्थान रॉयल्स के तीन और मुकाबले -दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जाएंट्स और मुंबई इंडियंस- के खिलाफ है। एलएसजी और एमआई टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, वहीं डीसी के चांसेस भी ना के बराबर है। शायद इस वजह से आरआर के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस अधिक है।

वहीं पंजाब किंग्स के बचे दो मैच आरसीबी और एलएसजी के खिलाफ है। पंजाब के पिछड़ने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह अधिकतम 17 तो राजस्थान 18 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। यहां PBKS को KKR के खिलाफ मैच धुलने का गम सताएगा।