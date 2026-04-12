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रुतुराज गायकवाड़ ने IPL 2026 का पहला मैच जीता, मगर BCCI ने ठोक दिया लाखों का फाइन

Apr 12, 2026 10:24 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने IPL 2026 का पहला मैच जीता, मगर BCCI ने लाखों का फाइन सीएसके के कप्तान पर ठोक दिया। रुतुराज गायकवाड़ को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया है।

रुतुराज गायकवाड़ ने IPL 2026 का पहला मैच जीता, मगर BCCI ने ठोक दिया लाखों का फाइन

चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने शनिवार 11 अप्रैल की रात को आईपीएल 2026 के सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। लगातार तीन मैच हारने के बाद चेन्नई की टीम की यह पहली जीत थी। इस जीत के साथ सीएसके का खाता खुल गया, मगर कप्तान रुतुराज गायकवाड़ पर मोटा फाइन बीसीसीआई ने ठोक दिया। दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया है। ऐसे में टीम के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ पर 12 लाख रुपये का जुर्माना आयोजकों की ओर से लगाया गया है।

आईपीएल की जारी आधिकारिक मीडिया रिलीज में बताया गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन रुतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने चेन्नई के MA ​​चिदंबरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के मैच नंबर 18 के दौरान धीमी ओवर-रेट बनाए रखी। यह IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत उनकी टीम का इस सीजन का पहला उल्लंघन था, जो मिनिमम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, गायकवाड़ पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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सीएसके इस सीजन अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स से हार मिली थी, जबकि दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और तीसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, चौथे मैच में जाकर आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सीएसके का खाता खुला है। हालांकि, अभी भी टीम नौवें नंबर पर विराजमान है। आखिरी पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिसने 4 में से 3 मैच गंवाए हैं और एक मैच केकेआर का बेनतीजा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को संजू सैमसन के शतक की बदौलत 23 रनों से मात दी।

आईपीएल 2026 में अब तक कई कप्तानों पर स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लग चुका है। श्रेयस अय्यर को तो दो बार इसके लिए जुर्माना लगा है। शुभमन गिल भी इसके लपेटे में आ चुके हैं। अगर दूसरी बार किसी टीम को स्लो ओवर रेट के लिए दोषी पाया जाता है तो टीम के खिलाड़ियों पर भी जुर्माना लगाया जाता है। टीम के कप्तान पर 24 लाख और सभी खिलाड़ियों (प्लेइंग 12) पर 6-6 लाख रुपये या फिर 25-25 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगता है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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