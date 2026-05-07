पाकिस्तान को CA ने दिया ठेंगा, कमिंस समेत ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नहीं देंगे IPL की कुर्बानी
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। पैट कमिंस समेत ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल 2026 की कुर्बानी नहीं देंगे। पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 30 मई से शुरू होगी।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने गुरुवार को पुष्टि की कि कप्तान पैट कमिंस सहित उसके खिलाड़ियों को आईपीएल 2026 में अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने की स्वीकृति मिलेगी और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ 30 मई से शुरू हो रही तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए छूट दी जाएगी। आईपीएल का लीग चरण 24 मई को संपन्न होगा जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है जो आईपीएल का अंतिम चरण होगा। कमिंस इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की कप्तानी कर रहे हैं।
‘पैट कमिंस और ट्रेविस हेड रुकेंगे’
सनराइजर्स हैदराबाद के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ''हां, हमें सूचना मिली है कि हमारी टीम में शामिल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल के लिए रुकेंगे।'' कप्तान कमिंस के अलावा ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड भी सनराइजर्स की टीम का हिस्सा हैं। हैदराबाद की टीम अभी 14 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर चल रही है और प्लेऑफ में जगह बनाने की प्रबल दावेदार है। आईपीएल में खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के अन्य खिलाड़ी जोश हेजलवुड, टिम डेविड (दोनों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु), मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस (दोनों लखनऊ सुपर जायंट्स), जेवियर बार्टलेट, मार्कस स्टोइनिस, कूपर कोनोली (तीनों पंजाब किंग्स), मैथ्यू शॉर्ट (चेन्नई सुपरकिंग्स), मिचेल स्टार्क (दिल्ली कैपिटल्स) और कैमरन ग्रीन (कोलकाता नाइट राइडर्स) हैं।
स्टार्क और ग्रीन छोड़ सकते हैं IPL
इनमें से अगर दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) नॉकआउट चरण में नहीं पहुंच पाते हैं तो ग्रीन और स्टार्क लीग चरण के बाद आईपीएल छोड़कर जा सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स अभी 10 मैच में आठ अंक के साथ तालिका में सातवें स्थान पर है जबकि नाइट राइडर्स नौ मैच में सात अंक के साथ आठवें पायदान पर हैं। दूसरी ओर सुपर जायंट्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं क्योंकि वे नौ मैच में सिर्फ चार अंकों के साथ 10वें स्थान पर हैं। इसलिए मार्श और इंग्लिस भी पहले वनडे से पूर्व पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल हो सकते हैं।
बांग्लादेश से भी भिड़ेगा ऑस्ट्रेलिया
हालांकि, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस दौरे के लिए टीम की घोषणा नहीं की है। हेजलवुड, डेविड, कोनोली जैसे खिलाड़ियों को हालांकि यहीं रुकना पड़ सकता है क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलरु (आरसीबी) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के भी प्लेऑफ में पहुंचने की पूरी संभावना है। अब उम्मीद है कि वे जून के पहले हफ्ते में बांग्लादेश में राष्ट्रीय टीम से जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया नौ जून से बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे और इतने ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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