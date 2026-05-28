वैभव सूर्यवंशी की ‘रिकॉर्डतोड़’ पारी ने क्रिस गेल को भी किया हैरान, 59 छक्कों का रिकॉर्ड टूटने पर आया ऐसा रिएक्शन

वैभव सूर्यवंशी ने SRH के खिलाफ 97 रनों की पारी में 12 छक्के लगाए। इन 12 छक्कों के साथ उन्होंने क्रिस गेल के एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। गेल का वैभव के रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन पर रिएक्शन आया है।

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वो कारनामा कर दिखाया है, जो आईपीएल में बड़े-बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। बुधवार, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पर 97 रनों की धमाकेदार पारी खेली, इस पारी में उन्होंने 12 छक्के लगाए। वैभव सूर्यवंशी ने इन 12 छक्कों के साथ एक आईपीएल सीजन में क्रिस गेल का 14 साल पुराना सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड धवस्त किया। वैभव 29वीं गेंद पर आउट हो गए, नहीं तो वह क्रिस गेल का IPL में सबसे तेज शतक का भी रिकॉर्ड तोड़ देते। गेल ने 2013 में 30 गेंदों पर सेंचुरी ठोकी थी।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

वैभव सूर्यवंशी की इस रिकॉर्ड तोड़ पारी के बाद सोशल मीडिया पर बातें कर रहा है। सचिन तेंदुलकर समेत बड़े-बड़े दिग्गज उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। इस बीच यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने खुद अपना रिकॉर्ड टूटने पर रिएक्ट किया है।

गेल ने वैभव सूर्यवंशी के लिए इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई और X पर ट्वीट भी किया। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के कुछ आंकड़े शेयर करते हुए X पर लिखा, ‘वैभव क्या जबरदस्त खिलाड़ी है। बहुत मज़ेदार नौजवान! IPL की नई सिक्स मशीन।’

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस पारी के दम पर आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप पर भी कब्जा जमाया है। उनके नाम इस सीजन अब 680 रन हो गए हैं।

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में 200 के अधिक स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, लीग के 18 साल के इतिहास में आज तक कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया है।

कैसा रहा SRH vs RR मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी की इस धमाकेदार पारी के दम पर 243 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि आरआर की टीम 270-280 के टारगेट तक पहुंच सकती है, मगर वैभव के आउट होने के बाद सिर्फ ध्रुव जुरेल ही अर्धशतक बना पाए और बाकी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वैभव ने अपनी 97 रनों की पारी के दौरान 5 चौके और 12 छक्के लगाए।

244 के टारगेट का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद 196 के स्कोर पर ही सिमट गई। एसआरएच पूरे 20 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाई।