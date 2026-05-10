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CSK vs LSG Match LIVE: चेन्नई और लखनऊ के बीच भिड़ंत, आज प्लेऑफ्स की रेस हो जाएगी दिलचस्प

CSK vs LSG Match LIVE Score: चेन्नई और लखनऊ के बीच आज IPL 2026 का 53वां लीग मैच खेला जाना है। इस मैच के बाद प्लेऑफ्स की रेस दिलचस्प हो जाएगी। एलएसजी हारी तो उसका काम तमाम हो जाएगा।

CSK vs LSG Match LIVE: चेन्नई और लखनऊ के बीच भिड़ंत, आज प्लेऑफ्स की रेस हो जाएगी दिलचस्प

CSK vs LSG Live Scoreboard

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली |
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CSK vs LSG Match LIVE Score: चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मैच आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। IPL 2026 का ये 53वां लीग मैच है। इस मैच के बाद प्लेऑफ्स की रेस दिलचस्प हो जाएगी। एलएसजी हारी तो उसका काम तमाम हो जाएगा और आधिकारिक तौर पर एलएसजी एलिमिनेट हो जाएगी। वहीं, सीएसके जीतती है छठी ऐसी टीम बन जाएगी, जिसके खाते में 12 या इससे ज्यादा पॉइंट्स होंगे। ऐसे में यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आज रविवार है और ऐसे में दो मुकाबले खेले जाएंगे। यह दिन का मुकाबला है, जो दोपहर को साढ़े 3 बजे से शुरू होगा और टॉस 3 बजे फेंका जाएगा।

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित XII: संजू सैमसन (विकेट कीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह

लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित XII: मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम/जोश इंग्लिस, ऋषभ पंत (विकेट कीपर/कप्तान), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मयंक यादव/मोहसिन खान

CSK vs LSG LIVE Score: पॉइंट्स टेबल में कौन कहां?

IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स छठे स्थान पर है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स काफी समय से निचले पायदान से उठ नहीं पाई है। सबसे आखिरी पायदान पर लखनऊ की टीम ही है। हालांकि, आज अगर जीत मिली तो टीम के थोड़ा सा ऊपर जाने के चांस हैं।

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CSK vs LSG LIVE Score: चेन्नई और लखनऊ के बीच टक्कर

चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज आईपीएल 2026 का 53वां मुकाबला खेला जाना है। इस मैच से प्लेऑफ्स की रेस दिलचस्प होने वाली है। एलएसजी हारी तो आधिकारिक तौर पर एलिमिनेट हो जाएगी।

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