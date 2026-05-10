CSK vs LSG Match LIVE: चेन्नई और लखनऊ के बीच भिड़ंत, आज प्लेऑफ्स की रेस हो जाएगी दिलचस्प

CSK vs LSG Match LIVE Score: चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मैच आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। IPL 2026 का ये 53वां लीग मैच है। इस मैच के बाद प्लेऑफ्स की रेस दिलचस्प हो जाएगी। एलएसजी हारी तो उसका काम तमाम हो जाएगा और आधिकारिक तौर पर एलएसजी एलिमिनेट हो जाएगी। वहीं, सीएसके जीतती है छठी ऐसी टीम बन जाएगी, जिसके खाते में 12 या इससे ज्यादा पॉइंट्स होंगे। ऐसे में यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आज रविवार है और ऐसे में दो मुकाबले खेले जाएंगे। यह दिन का मुकाबला है, जो दोपहर को साढ़े 3 बजे से शुरू होगा और टॉस 3 बजे फेंका जाएगा।