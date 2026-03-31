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बिना धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स को क्यों मिली शर्मनाक हार? कप्तान ने इन्हें बताया जिम्मेदार

Mar 31, 2026 05:39 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने शर्मनाक हार का जिम्मेदार अपनी टीम के बल्लेबाजों को बताया है। उनका मानना है कि हम थोड़ा आगे जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरआर के गेंदबाजों को भी सराहा

बिना धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स को क्यों मिली शर्मनाक हार? कप्तान ने इन्हें बताया जिम्मेदार

चेन्नई सुपर किंग्स सोमवार 30 मार्च को आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में खेलने उतरी। इस टीम की प्लेइंग इलेवन में पहली बार ऐसा था कि एमएस धोनी और सुरेश रैना में से कोई एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। सुरेश रैना तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, जबकि धोनी चोट से गुजर रहे हैं। उधर, चेन्नई को पहले ही मैच में करारी हार मिली, क्योंकि टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने बल्लेबाजों को ही हार का गुनहगार बताया है।

रुतुराज गायकवाड़ ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "(फ्रस्ट्रेटेड?) सच कहूं तो ज्यादा नहीं। मुझे लगा कि शुरू में कंडीशन सच में बहुत मुश्किल थीं, खासकर जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर का सामना करते समय। उन्होंने शानदार लेंथ पर बॉलिंग की और उसके बाद भी, एक मीडियम-पेसर को खेलने के लिए यह थोड़ा मुश्किल था। आप देख सकते थे कि स्पिनर्स को भी कुछ मदद मिल रही थी। हां, हम बैटिंग में बेहतर हो सकते थे, हम गेम को और आगे ले जा सकते थे, कुछ बैटिंग स्किल दिखाते, शायद गेम को 150-160 तक ले जाते, लेकिन आजकल, आपको कभी नहीं पता कि अच्छा स्कोर क्या है, इसलिए आपको बस चलते रहना होता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह उन दिनों में से एक था जब विकेट थोड़ा मुश्किल था। इसलिए बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं।"

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क्या आप एक ग्रुप के तौर पर रीअसेस करते हैं? इस सवाल के जवाब में कप्तान गायकवाड़ ने कहा, "आप बस इसे पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमें अगले तीन दिनों में एक गेम खेलना है। पक्का करें कि हर कोई अच्छे मूड में हो। एक अच्छी बात यह है कि ग्रुप में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। तो, शायद सभी के लिए यह एक नर्वस शुरुआत थी, लेकिन एक गेम पीछे रहना और बहुत सारी गलतियों के साथ शुरुआत करना अच्छा था। उम्मीद है कि इसके बाद बस सुधार होगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, जो पूरी तरह से आगे बढ़ने में यकीन रखता हो, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के साथ, आपको कभी नहीं पता होता कि अच्छा स्कोर क्या है या पार स्कोर क्या है।"

गायकवाड़ ने आगे कहा, "आप अक्सर 20वें ओवर तक गेम को आगे बढ़ते हुए नहीं देखते हैं जब आप 150, 160 या 170 का बचाव कर रहे होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह बस खुद पर भरोसा करने, बैट्समैन के लिए अपने गेम पर भरोसा करने के बारे में है। अगर आपमें यह है, तो बस पक्का करें कि आप इसके लिए जाएं। आज यह काम नहीं आया, लेकिन हम बैटिंग में बेहतर हो सकते हैं। आपको बस पॉजिटिव रहना होगा, खासकर जब आप पहले बैटिंग कर रहे हों। अगर कंडीशन अच्छी हैं, तो आप कभी नहीं जान सकते, वही बैटिंग लाइन-अप अच्छा स्कोर बना सकता है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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