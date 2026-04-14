चेन्नई सुपर किंग्स ने KKR को रौंदा, नूर अहमद ने तोड़ी कमर; IPL इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स पर धमाकेदार जीत दर्ज की। यह केकेआर की आईपीएल 2026 में चौथी हार है। सीएसका के स्पिनर नूर अहमद ने कमाल की गेंदबाजी की।

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी दर्ज की है। सीएसके ने मंगलवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 32 रनों से रौंदा। यह केकेआर की मौजूदा सीजन में पांच मैचों में चौथी हार है। उसका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा था। आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि केकेआर ने सीजन के शुरुआती पांच मैचों से एक भी नहीं जीता। पांच बार की चैंपियन सीएसके ने 193 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में तीन बार की विजेता कोलकाता टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही जुटा सकी। चेन्नई के लिए स्पिनर नूर अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में महज 21 रन देकर तीन अहम विकेट चटकाए और केकेआर की कमर तोड़ दी। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। अंशुल कंबोज ने दो जबकि खलील अहमद और अकील हुसैन ने एक-एक शिकार किया।

रिंकू सिंह दहाई अंक में नहीं पहुंचे लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर ने खराब आगाज किया। फिन एलन (1) दूसरे ओवर में विकेट गंवा बैठे। सुनील नरेन (17 गेंदों में 24) और और कप्तान अजिंक्य रहाणे (22 गेंदों में 28) बड़ी पारी नहीं खेल पाए। हालांकि, रहाणे ने अंगकृष रघुवंशी (19 गेंदों में 27) के साथ तीसरे विकटे के लिए 50 रनों की साझेदारी की। नूर ने 11वें ओवर में रहाणे और ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन (0) को लगातार गेंदों पर आउट किया। केकेआर के पांच विकेट 85 रन पर गिर गए थे। नूर ने 13वें ओवर में रिंकू सिंह (6) का शिकार किया। रोवमैन पॉवेल और रमनदीप सिंह ने मोर्चा संभाला लेकिन केकेआर को हार से नहीं बचा पाए। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 63 रनों की पार्टनरशिप की। पॉवेल ने 22 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 31 रन बनाए। रमनदीप ने 23 गेंदों में 35 रन बटोरे, जिसमें चार चौके और एक छक्का है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

ओपनर संजू सैमसन फिफ्टी से चूके इससे पहले, सीएसके ने टॉस गंवाने के बाद पांच विकेट पर 192 रन जुटाए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (7) सस्ते में आउट हुए। उसके बाद, संजू सैमसन (32 गेंद में 48, चार चौके तीन सिक्स) और आयुष म्हात्रे (17 गेंद में 38, छह चौके, दो छक्के) ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों पावरप्ले में सीएसके स्कोर 72/2 तक पहुंचा दिया था। म्हात्रे छठे ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन लौटे। उन्होंने सैमसन के संग दूसरे विकेट के लिए 47 रनों की पार्टनरशिप की। पावरप्ले के बाद 14 ओवरों में चेन्नई की टीम 120 रन ही बना सकी। शुरुआत में सैमसन ने तीन चौके लगाकर अपने तेवर जाहिर किए जिनमें पहले ही ओवर में वैभव अरोड़ा को शानदार चौका शामिल है। म्हात्रे ने कैमरन ग्रीन को लगातार दो छक्के लगाए। उन्होंने कपिल देव की तरह 'नटराज शॉट' स्क्वेयर लेग के पीछे लगाया और मिडविकेट के ऊपर से गेंद को सीमारेखा के पार पहुंचाया।