अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, देखिए 5 संभावनाएं जो 5 बार की चैंपियन को दिलाती हैं उम्मीद
सनराइजर्स हैदराबाद से हारने के बाद भी क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है। क्या पांच संभावनाएं बन रही हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं।
आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को भी क्वालीफाई करा दिया है। इस तरह अब आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। वहीं, अब सिर्फ एक स्पॉट बचा है जिसके लिए पांच टीमों की लड़ाई है। आज के मैच में हार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स अब भी प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकती है या नहीं। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि किन परिस्थितियों में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है।
सबसे पहले जीटी के खिलाफ अपना मैच बड़े अंतर से जीते
सनराइजर्स हैदराबाद से हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्वाइंट्स टेबल पर छठवें स्थान पर है। इस टीम ने अब तक 13 मैच खेले हैं जिनमें से 6 में जीत हासिल की है और सात मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसके कुल 12 अंक हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सबसे पहले जो एक काम करना होगा वह है कि उसे अपना अगला मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। चेन्नई का अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ है जो 21 मई को खेला जाएगा। इस मैच को अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीतती है तो उसके 14 अंक हो जाएंगे और तब जाकर प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। उसमें भी दूसरी टीमों पर बहुत हद तक निर्भरता रहेगी। कैसी निर्भरता आगे जानिए-
23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स को हरा दे
मौजूदा समय में पंजाब किंग्स की टीम 13 मैचों में छह जीत 6 हार और एक रद्द मैच के साथ 13 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। उसका एक मुकाबला बचा हुआ है जो 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला जाएगा। ऐसे में अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पंजाब किंग्स को हरा देती है, तब सीएसके के लिए पहले संभावना बन सकती है।
राजस्थान रॉयल्स को LSG और MI हरा दें
राजस्थान रॉयल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है। उसने अब तक 12 मैच खेले हैं जिसमें से 6 जीत 6 हार के साथ 12 अंक हासिल किए हैं और उसके अभी दो मैच बचे हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स का अगला मैच 18 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ और 24 मई को मुंबई इंडियंस के साथ खेला जाना है। ऐसे में अगर राजस्थान रॉयल्स को लखनऊ और मुंबई दोनों की टीम हरा देती हैं तब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दूसरी संभावना बनेगी।
24 मई को केकेआर दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे
दिल्ली कैपिटल 13 मैचों में 6 जीत और 7 हार के साथ 12 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है और उसका अभी एक मैच बचा हुआ है। दिल्ली का बचा हुआ मुकाबला 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ है। दिल्ली कैपिटल्स अगर यह मैच केकेआर के खिलाफ हार जाती है तब जाकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तीसरी संभावना प्लेऑफ में क्वालीफाई करने की बनेगी।
मुंबईं इंडियंस केकेआर को हरा दे और केकेआर दिल्ल कैपिटल्स को
कोलकाता नाइट राइडर्स भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है और उसके 12 मैचों में पांच जीत छह हार और एक रद्द मैच के साथ 11 अंक हैं। उसके दो मैच अभी भी शेष हैं। ऐसे में यह टीम 15 अंक तक पहुंच सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले दो मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं। ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा देती है और दिल्ली कैपिटल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स हरा देती है, तब जाकर चौथी संभावना सीएसके के क्वालीफाई करने की बनेगी।
पूरी नहीं होती दिख रहीं पांचों संभावनाएं
हालांकि क्या यह पाचों संभावनाएं पूरी होती हुई नजर नहीं आती हैं। ऐसे में सिर्फ काल्पनिक तरीके से सोचा जा सकता है कि अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्वालीफाई करेगी। सच बात तो यह है कि अब पॉइंट्स टेबल की स्थिति और चेन्नई सुपर किंग्स के प्रदर्शन को देखते हुए यह बात तय हो चुकी है कि सीएसके आईपीएल 2026 के सीजन में प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है।
सीएसके को क्वालीफिकेशन में पहुंचाने वाली पांच संभावनाएं
- पहली संभावना- CSK का अगला मैच- GT से 21 मई- सीएसके इस मैच को अनिवार्यत: जीते और बड़े अंतर से जीते। तब सीएसके के 14 अंक होंगे।
2. दूसरी संभावना- KKR के 2 मैच बचे हैं, 20 मई को मुंबई इंडियंस से, 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स से - मुंबई इंडियंस केकेआर को हरा दे, और केकेआर दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे- तब केकेआर के कुल पॉइंट्स - 13 होंगे।
3. तीसरी संभावनाएं- दिल्ली कैपिटल्स का एक मैच बचा है। 24 मई को KKR के खिलाफ - केकेआर दिल्ली को हरा दे। तब दिल्ली के कुल पॉइंट्स 12 रह जाएंगे।
4. RR के बचे हुए 2 मैच- 18 मई को लखनऊ से, 24 मई को मुंबई इंडियंस से- लखनऊ और मुंबई दोनों टीमें आरआर को हरा दें। तब RR के पॉइंट्स 12 रह जाएंगे।
5. PBKS का एक मैच बचा है। 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स से। इस मैच को लखनऊ जीत जाए। पंजाब किंग्स के 13 पॉइंट्स रह जाएंगे।
पांचों संभावनाओं के बाद पॉइंट्स टेबल के अंक
CSK- 14
KKR-13
DC- 12
RR- 12
PBKS- 13
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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