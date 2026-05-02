CSK की जीत के 5 हीरो, ऋतुराज गायकवाड़-कार्तिक शर्मा चमके; मुंबई की पलटन को दूसरी बार पटका
चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम को लगातार दूसरी बार हराया है। चेन्नई की जारी सीजन में चौथी जीत है, जबकि मुंबई को सातवें मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है।
चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में लगातार दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को धोया है। दोनों टीमें 5-5 बार की चैंपियन हैं लेकिन इन मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स का मुंबई इंडियंस के खिलाफ दबदबा देखने को मिला। मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स का पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद भी टीम ने संभलकर खेला और 11 गेंद शेष रहते मुकाबले जीत लिया। चेन्नई ने 18.1 ओवर में दो विकेट पर 160 रन बनाए। ऋतुराज ने अर्धशतकीय पारी खेली। यहां हम आपको चेन्नई सुपर किंग्स के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
अशुंल कंबोज
चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अशुंल कंबोज ने शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिए। अंशुल तीन विकेट के साथ जारी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भुवनेश्वर कुमार की बराबरी कर ली है। दोनों गेंदबाजों ने 9 मैचों में 17-17 विकेट लिए। अंशुल ने विल जैक्स, कप्तान हार्दिक पांड्या और रॉबिन मिंज को आउट किया।
नूर अहमद
स्टार स्पिनर नूर अहमद ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में बीच के ओवरों में किफायती गेंदबाजी की। नूर ने 4 ओवर में 26 रन देकर दो विकेट चटकाए। नूर ने रयान रिकल्टन का विकेट झटका, जोकि शानदार फॉर्म में हैं। इसके अलावा अहमद ने तिलक वर्मा को भी आउट किया। नूर जारी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 14वें गेंदबाज हैं। नूर ने 9 मैचों में 9 विकेट लिए हैं।
जेमी ओवर्टन
मुंबई को जेमी ओवर्टन ने ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दिया। जेमी ने शनिवार को 4 ओवर में 23 रन देकर एक विकेट लिया। जेमी ने अपने आखिरी ओवर में सिर्फ चार रन दिए। 19वें ओवर में हार्दिक और कृष बड़े शॉट नहीं लगा सके। जेमी ओवर्टन ने नमन धीर का विकेट चटकाया, जोकि बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे। नमन ने 37 गेंद में 57 रन की पारी खेली। जेमी जारी सीजन में 8 मैच में 10 विकेट ले चुके हैं।
ऋतुराज गायकवाड़
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में शानदार पारी खेली। गायकवाड़ शुरुआती मैचों में रन नहीं बना पा रहे थे लेकिन इस मैच में वह अच्छी लय में दिखे और टीम को जीत दिलाकर वापस लौटे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 9 मैचों में 245 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक दो अर्धशतक लगाए हैं। मुंबई के खिलाफ मैच में गायकवाड़ ने 48 गेंद में 67 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाए।
कार्तिक शर्मा
चेन्नई के युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने अपनी पारी से सबको प्रभावित किया। कार्तिक ने आईपीएल 2026 के 44वें मुकाबले में 40 गेंद में 54 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान चार चौके और तीन छक्के लगाए। कार्तिक ने कप्तान ऋतुराज के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 75 गेंद में 98 रन की साझेदारी की।
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