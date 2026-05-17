कोलकाता में क्यों डूब गया गुजरात टाइटंस का टाइटैनिक? असिस्टेंट कोच ने खोल दिया राज
कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में केकेआर के खिलाफ गुजरात टाइटन्स को हार का सामना करना पड़ा। लगातार पांच मैच जीतने के बाद जीटी की यह पहली हार थी। टाइटन्स का टाइटैनिक कैसे डूबा? ये कोच ने बताया है।
कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स का टिकट कटाने के लिए उतरी थी। हालांकि, जीटी को एक शर्मनाक हार का सामना केकेआर के खिलाफ करना पड़ा। लगातार पांच मैच जीतकर प्लेऑफ्स की दहलीज पर पहुंची गुजरात टाइटन्स टीम को अब टॉप 4 में जाने के लिए आखिरी मैच में जीत दर्ज करनी होगी। हालांकि, गुजरात टाइटन्स का टाइटैनिक कोलकाता में कैसे डूब गया? इस बारे में टीम के असिस्टेंट कोच पार्थिव पटेल ने बात की और हार का कारण बताया।
गुजरात टाइटन्स के असिस्टेंट कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने कहा कि ईडन गार्डन्स में हुए हाई-स्कोरिंग मैच में कैचिंग ही दोनों टीमों के बीच "फर्क" था। 29 रनों से जीटी को मिली हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्थिव पटेल ने कहा, "मुझे लगता है कि कैचिंग ने साफ तौर पर बहुत बड़ा फर्क डाला। इसलिए जब आप हाई-स्कोरिंग गेम खेल रहे होते हैं, जब आप अच्छे बैट्समैन के खिलाफ खेल रहे होते हैं, तो आपको ज्यादा मौके नहीं मिलते। जैसे ही आपको वह मौका मिलता है, आपको यह पक्का करना होता है कि आप बॉल पकड़ें और मुझे लगा कि यही फर्क था।"
गुजरात टाइटन्स के फील्डर्स ने उन तीनों ही बल्लेबाजों के कैच छोड़े, जिन्होंने केकेआर के लिए बड़ा योगदान बल्ले से दिया। फिन एलेन का कैच मोहम्मद सिराज ने 33 रन पर छोड़ा, जिन्होंने 35 गेंदों में 93 रन बना दिए। कैमरोन ग्रीन जब 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो अरशद खान ने उनका कैच छोड़ दिया। वह गेंद बाउंड्री के पार भी चली गई। ग्रीन ने आगे 28 गेंदों में 52 रन बना डाले। इसके अलावा अंगकृष रघुवंशी का कैच वॉशिंगटन सुंदर से छूट गया, जब वे 53 रनों पर थे। बाद में वे 82 रन बनाकर नाबाद लौटे। स्कोर भी केकेआर का 250 के करीब चला गया था।
भले ही फील्डिंग जीटी की खराब रही, लेकिन पार्थिव पटेल ने फिन एलेन की बल्लेबाजी की तारीफ की और कहा, "उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, इसमें कोई शक नहीं है। हमें लगा कि यह आसान पिच नहीं थी। हमारे पास जो क्वालिटी और पेस अटैक है। हम मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा की बात कर रहे हैं। ये जाने-माने फास्ट बॉलर हैं। इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ बहुत अच्छा खेला।" जीटी को शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन उसका फायदा गुजरात की टीम नहीं उठा सकी। पेसर्स इस पिच पर पूरी तरह नाकाम रहे।
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