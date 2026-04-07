कप्तान शुभमन गिल DC vs GT मैच में खेलेंगे या नहीं, सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन ने किया कंफर्म
कप्तान शुभमन गिल दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच में खेलेंगे या नहीं? सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन ने कंफर्म कर दिया है। डीसी और जीटी की बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टक्कर होगी।
गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल मांसपेशियों में जकड़न से उबर गए हैं और बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। राजस्तान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैच से बाहर रहे गिल के सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन ने इस बात की पुष्टि की कि वह खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं। मंगलवार को सुदर्शन ने कहा, ''वह बिल्कुल ठीक हैं और खेलेंगे।''
'अभी तो सिर्फ दो ही मैच हुए हैं और...'
गुजरात की टीम अपने शीर्ष बल्लेबाजी क्रम पर अधिक निर्भर मानी जाती रही है। पिछले मैच में सुदर्शन से मिली अच्छी शुरुआत के बावजूद मध्य क्रम के खराब प्रदर्शन के कारण टीम को हार झेलनी पड़ी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि टीम को वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स की मौजूदगी वाले अपने मध्य क्रम पर पूरा भरोसा है। सुदर्शन ने कहा, ''अगर शीर्ष तीन बल्लेबाजों में से कोई एक लंबे समय तक क्रीज पर टिका रहता है तो यह टीम के लिए हमेशा एक बहुत अच्छी बात होती है। हमें अपने मध्य क्रम पर पूरा भरोसा है। यही वह टीम है जिसने पिछले साल खेला था और हम क्वालीफाई करने में सफल रहे थे। अभी तो सिर्फ दो ही मैच हुए हैं और मुझे तथा पूरी टीम को पूरा विश्वास है कि हमारा मध्य क्रम हमें मैच जिताएगा।''
'टूर्नामेंट से पहले इसपर काम कर रहा था'
आईपीएल 2026 की तैयारियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ''कोई खास तैयारी तो नहीं की लेकिन जिस सबसे अहम बात पर मेरा ध्यान था वह यह थी कि अगर हमें कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो हम अपनी पारी की शुरुआत किस तरह करेंगे। इसलिए यह बस जागरूकता और मानसिकता से जुड़ा एक पहलू था और इस बात पर विचार करना था कि हम उस समय कौन-कौन से सही फैसले ले सकते हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैं इसी चीज पर काम कर रहा था।'' सुदर्शन ने कहा, ''और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दिमाग पूरी तरह से शांत और व्यवस्थित होना चाहिए। मैंने इस पर काफी समय दिया है। मैं योग करता हूं और खुद को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए मैं ध्यान का काफी अभ्यास करता हूं।''
गुजरात टाइटंस शुरुआती दो मैच हार चुकी
जीटी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 205 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी। गुजरात की टीम अपने पहले दो मैच हार चुकी है और इनमें उसके गेंदबाजों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। सिराज और रबाडा दोनों ही थोड़े महंगे साबित हुए हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रख पाए हैं। गुजरात के लिए सकारात्मक बात यह है कि स्पिनर राशिद खान ने प्रतियोगिता की शुरुआत में ही अपनी लय पा ली है। गुजरात के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज 23 वर्षीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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