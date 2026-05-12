घुमा-फिराकर नहीं कहूंगा, फिर ऐसा हुआ…चौथी हार पर कप्तान अय्यर के तल्ख तेवर; इस वजह से चहल को नहीं दी गेंदबाजी
पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 में अब दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार झेलनी पड़ी है। यह पीबीकेएस की सीजन में लगातार चौथी हार है। चौथी हार पर कप्तान श्रेयस अय्यर के तल्ख तेवर नजर आए।
पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ तीन विकेट से शिकस्त के बाद आईपीएल 2026 में लगातार चौथी हार के लिए गेंदबाजी और फील्डिंग को दोषी ठहराया। धर्माशाला में पीबीकेएस के 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए डीसी ने 33 रन पर तीन विकेट गंवाने के बावजूद 19 ओवर में सात विकेट पर 216 रन बनाकर जीत दर्ज की। कप्तान अक्षर पटेल (56 रन, 30 गेंद, आठ चौके, दो छक्के) और डेविड मिलर (51 रन, 28 गेंद, तीन चौके, चार छक्के) के अर्धशतक और दोनों के बीच पांचवें विकेट की 64 रन की अहम साझेदारी की।
'घुमा-फिराकर नहीं कहूंगा, फिर ऐसा हुआ है'
पंजाब ने अय्यर (36 गेंद में तीन छक्कों और पांच चौकों से नाबाद 59 रन) और प्रियांश आर्य (33 गेंद में छह छक्कों और दो चौकों से 56 रन) के अर्धशतक की मदद से 210/5 का स्कोर बनाया था। अय्यर ने मैच के बाद कहा, ''बात को घुमा-फिराकर कहने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बार फिर फील्डिंग और गेंदबाजी ने निराश किया।'' अय्यर ने हालांकि कहा कि उन्होंने प्रतिस्पर्धी स्कोर से अधिक रन बनाए थे। पंजाब के कप्तान ने कहा, ''मुझे लगता है कि इस विकेट पर यह 30 रन अधिक थे। यह देखते हुए कि गेंद कैसे सीम कर रही थी और उछाल भी असमान था।''
युजवेंद्र चहल ने इस वजह से गेंदबाजी नहीं की
स्पिनर युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी का मौका नहीं देने पर अय्यर ने कहा, ''इस बारे में सोचा तो था लेकिन जिस तरह से गेंद सीम कर रही थी, अगर हमने अपनी लाइन और लेंथ सही रखी होती तो शायद हमें विकेट मिल जाते। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। मैं हमेशा कहता हूं कि हार्ड लेंथ या शॉर्ट ऑफ हार्ड लेंथ सबसे अच्छी गेंद होती है।'' लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली की शुरुआत खराब रही और टीम ने तीसरे ओवर में 14 रन तक ही दोनों सलामी बल्लेबाजों लोकेश राहुल (9) और अभेषेक पोरेल (5) का विकेट गंवा दिया। दिल्ली ने पावर प्ले में तीन विकेट पर 47 रन बनाए।
आकिब नबी ने दिल्ली की जीत की नैया पर लगाई
अक्षर ने स्टोइनिस पर लगातार तीन चौकों के साथ 28 गेंद में मौजूदा सत्र का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया लेकिन अगली गेंद पर ड्वारशुइस को कैच दे बैठे। दिल्ली को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 68 रन की जरूरत थी। मिलर पर यानसेन पर चौका और छक्का जड़ा। उन्होंने ड्वारशुइस की गेंद पर लगातार दो छक्के के साथ 27 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन अगली गेंद पर विकेटकीपर प्रभसिमरन के हाथों लपके गए। दिल्ली को अंतिम दो ओवर में 17 रन की दरकार थी। आशुतोष शर्मा (10 गेंदों में 24), यश पर छक्का जड़ने के बाद पवेलियन लौटे जिसके बाद आकिब नबी (दो गेंदों में नाबाद 10) ने नौ बॉल पर चौका और फिर फ्री हिट पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिला दी। इस जीत से दिल्ली के 12 मैच में पांच जीत से 10 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में सातवें स्थान पर है। पंजाब की टीम लगातार चौथी हार के बाद 11 मैच में 13 अंक के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है।
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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