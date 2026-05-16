अब CSK का प्लेऑफ्स में पहुंचना बहुत मुश्किल, दो टॉप-क्लास टीमों से हैं बचे हुए मैच, सभी जीते तब भी काम नहीं बनेगा
आईपीएल 2026 के 59 में मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद पर लगभग पानी फेर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 मैचों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का कारवां 12 अंकों पर ही थम गया है। क्या है टीम के प्लेऑफ में पहुंचने का सिनारियो पूरा जानिए।
आईपीएल 2026 के 59 में मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद पर लगभग पानी फेर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 मैचों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का कारवां 12 अंकों पर ही थम गया है और उसके अगले दो मुकाबले दो ऐसी टीमों से हैं, जो लगातार शानदार प्रदर्शन करती आ रही हैं और टॉप 4 की दावेदार हैं।
दोनों मैच जीतने पर भी मुश्किल होगी प्लेऑफ की राह
लखनऊ सुपरजाइंट्स से हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्वाइंट्स टेबल पर मौजूदा स्थिति यह है कि वह राजस्थान रॉयल्स से नीचे छठवें स्थान पर खिसक गई है। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स के 12 मैचों में 6 जीत और 6 हर के साथ कुल 12 अंक हैं और वह प्वाइंट्स टेबल पर राजस्थान रॉयल से रन रेट के मामले में पीछे होने के कारण छठवें स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स के अब सिर्फ दो मैच बचे हैं और अगर उसे प्लेऑफ में पहुंचना है तो इन दोनों मैचों को जीतना अब अनिवार्य होगा। इन दो मुकाबलों को जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अधिकतम 16 अंकों तक पहुंच सकेगी और ऐसे में उसके प्लेऑफस में पहुंचने की उम्मीदें बन सकती हैं। हालांकि, रन रेट राजस्थान रॉयल से उसका कम है ऐसे में अगर राजस्थान रॉयल्स भी अपने बचे हुए मैचों में से दो मैच जीत लेती है तब चेन्नई सुपर किंग्स की तुलना में आरआर के क्वालीफाई करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वहीं, पंजाब किंग्स अगर अपने बचे हुए दोनो मैच जीत लेती है तब वह 17 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और ऐसे में प्लऑफ्स सील हो सकती है।
18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी CSK
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपने अगले दो मुकाबले जीतने बेहद मुश्किल होने वाले हैं। यूं कहें कि यह मुकाबले नाकों चने चबाने जैसे या फिर पहाड़ तोड़े ने जैसे होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला अब सोमवार 18 मई, सोमवार को शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भले ही पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस से हार गई हो, लेकिन उसने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए सीएसके की टीम के लिए उन जाबाजों को हराना काफी मुश्किल होगा। मौजूदा समय में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
21 मई को गुजरात टाइटंस से होगा सामना
हैदराबाद के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला 21 मई, गुरुवार को शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस के खिलाफ होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। जिस तरह का प्रदर्शन गुजरात टाइटंस कर रही है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस हालत में जब वह लखनऊ सुपरजायंट्स जैसी टीम से हार रही है, गुजरात टाइटंस का सामना कर पाएगी। गुजरात टाइटंस मौजूदा समय में प्वाइंट्स टेबल में 12 मैचों में 8 जीत और चार हार के साथ 16 अंक अर्जित करते हुए आरसीबी से कम रन रेट के कारण दूसरे स्थान पर मौजूद है। यह टीम बेहद मजबूत है और सीएसके के लिए शुभमन गिल एंड कंपनी का सामना करना बहुत आसान नहीं होने वाला है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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