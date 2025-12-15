कैमरन ग्रीन, रवि बिश्नोई, जैमी स्मिथ...आईपीएल नीलामी में किस पर लग सकती है सबसे ऊंची बोली?

संक्षेप: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनके लिए फ्रेंचाइजी अपना खजाना खोल सकती हैं। कैमरन ग्रीन इस नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर उभर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जो इस बार की नीलामी में सबसे महंगे क्रिकेटर के तौर पर उभर सकते हैं।

आईपीएल 2026 के लिए मंगलवार को होने जा रही मिनी नीलामी में किस खिलाड़ी का जैकपॉट लगेगा? सबसे महंगा कौन बिकेगा? इसे लेकर सबकी अलग-अलग राय हो सकती है और इसका जवाब तो नीलामी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनके लिए फ्रेंचाइजी अपना खजाना खोल सकती हैं। आइए नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जो इस बार की नीलामी में सबसे महंगे क्रिकेटर के तौर पर उभर सकते हैं।

कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन निश्चित तौर पर उन खिलाड़ियों में हैं, जो मिनी नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर उभर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ऑलराउंडर नहीं, बल्कि बैटर के तौर पर नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। ग्रीन 2025 के मेगा ऑक्शन में चोटिल होने की वजह से हिस्सा नहीं ले पाए थे लेकिन मिनी आईपीएल में वह आकर्षण का केंद्र हैं। आईपीएल 2023 से पहले मुंबई इंडियंस ने उन्हें 17.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्हें खरीदने लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स में होड़ दिख सकती है। मिनी ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ जा रही केकेआर ग्रीन को आंद्रे रसेल के रीप्लेसमेंट के तौर पर जोड़ने की कोशिश कर सकती है।

रवि बिश्नोई रिस्ट स्पिनर रवि बिश्नोई 2 करोड़ रुपये बेस प्राइस वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। पिछले साल के मेगा ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने उन्हें 11 करोड़ रुपये में रीटेन किया था। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद को रिस्ट स्पिनर की तलाश है, लिहाजा दोनों बिश्नोई को अपने साथ जोड़ना चाहेंगी।

जैमी स्मिथ इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जैमी स्मिथ की गिनती मौजूदा दौर के सबसे प्रतिभाशाली युवा विकेटकीपर बैटर्स में होती है। वह आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब तक वह टी20 इंटरनेशनल नहीं खेल पाए हैं लेकिन द हंड्रेड में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। स्पिन के खिलाफ भी बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने की काबिलियत उन्हें आईपीएल के लिए बिल्कुल मुफीद बनाती है। 25 साल के स्मिथ के रूप में केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स विकेटकीपर के अपने तलाश को खत्म करना चाहेंगी।