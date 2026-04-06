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ऑलराउंडर खरीदा लेकिन बोलिंग ही नहीं करा रहे! 14 करोड़ी प्रशांत वीर पर CSK को हर मैच में 50 लाख घाटा

Apr 06, 2026 12:48 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में सीएसके सबसे नीचे दसवें नंबर पर है। उसका एक फैसला किसी के भी गले नहीं उतर रहा। मिनी नीलामी में सीएसके ने ऑलराउंडर प्रशांत वीर पर 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। टीम ने अब तक उन्हें दो मैचों में खिलाया है लेकिन किसी भी मैच में उनसे एक गेंद तक नहीं कराई है।

ऑलराउंडर खरीदा लेकिन बोलिंग ही नहीं करा रहे! 14 करोड़ी प्रशांत वीर पर CSK को हर मैच में 50 लाख घाटा

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बहुत खराब रही है। टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल में सीएसके सबसे नीचे दसवें नंबर पर है। उसका एक फैसला किसी के भी गले नहीं उतर रहा। मिनी नीलामी में सीएसके ने ऑलराउंडर प्रशांत वीर पर 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। बाएं हाथ का ये युवा बल्लेबाज बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी भी करता है लेकिन अब तक आईपीएल 2026 में वह एक भी गेंद नहीं फेंका है। सीएसके ने दो मैचों में प्रशांत वीर को खिलाया लेकिन एक भी मैच में उनसे गेंदबाजी नहीं कराई। इससे टीम खुद ही हर मैच में एक तरह से करीब 50 लाख रुपये बर्बाद कर रही है।

इस सीजन से आईपीएल में डेब्यू करने वाले प्रशांत वीर ने अब तक 2 मैच खेले हैं। दोनों ही मैच में सीएसके ने उनका इस्तेमाल ऑलराउंडर के बजाय एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर किया है। इन दो मैचों में उन्होंने 49 रन बनाए हैं। एक मैच में 43 रन तो एक अन्य मैच में नाबाद 6 रन।

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प्रशांत वीर पर सीएसके की रणनीति से हो रहे घाटे का गणित

प्रशांत वीर पर सीएसके ने 14.2 करोड़ रुपये खर्च किए थे। लीग स्टेज में हर टीम 14 मैच खेलती है। इस तरह लीग चरण के हर मैच पर सीएसके का प्रशांत वीर पर 14.2/14 करोड़ यानी 1.014 करोड़ रुपये लगा है। चूंकि प्रशांत वीर ऑलराउंडर हैं तो कह सकते हैं कि 1.014 करोड़ का आधा उनकी बल्लेबाजी और आधा उनकी गेंदबाजी के लिए है। ये राशि होती है 50.7 लाख रुपये प्रति मैच। यानी हर मैच में सीएसके का प्रशांत वीर की बल्लेबाजी पर औसतन 50.7 लाख रुपये और गेंदबाजी पर भी औसतन 50.7 लाख रुपये दांव पर लगा है।

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अब सीएसके अगर प्रशांत से गेंदबाजी ही नहीं करा रही तो इसका मतलब ये है कि वह सीधे-सीधे हर मैच में 50.7 लाख रुपये का इस्तेमाल ही नहीं कर रही। बैटिंग में अगर प्रशांत वीर चलते हैं तो 50.7 लाख रुपये के हिसाब से सीएसके के लिए पैसा वसूल परफॉर्मेंस कर देंगे, लेकिन गेंदबाजी से हो रहे घाटे का क्या? वैसे भी दो मैचों में से सिर्फ 1 में ही प्रशांत की बल्लेबाजी ठीक रही। एक मैच में तो उन्हें ज्यादा गेंद खेलने का मौका ही नहीं मिला और वह नाबाद 6 रन ही बना पाए थे।

आरसीबी का दबदबा

इससे पहले रविवार रात को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को मेजबान आरसीबी के हाथों 43 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाए थे। जवाब में सीएसके 19.4 ओवर में 207 रन पर सिमट गई। चेन्नई की तरफ से सरफराज खान ने 50 रन और प्रशांत वीर ने 43 रन बनाए। सिर्फ 25 गेंद में नाबाद 70 रन बनाने वाले आरसीबी के टिम डेविड प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

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सीएसके पर जीत के साथ ही आरसीबी 4 अंकों और 2.5 के नेट रनरेट के साथ आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई। ऑरेंज कैप की बात करें तो फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी 160 रनों के साथ अभी टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं। 5 विकेट के साथ राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई के सिर पर पर्पल कैप है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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