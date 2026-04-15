मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान, KKR को आंद्रे रसेल को कोच नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि उन्हें...
KKR ने IPL 2026 में सबसे बड़ी गलती ये है कि आंद्रे रसेल को कोच बनाया है, न कि उसे ऑलराउंडर के तौर पर टीम में रखा है। मोहम्मद कैफ ने कोलकाता नाइट राइडर्स को लताड़ लगाई है।
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने आईपीएल 2026 सीजन में सबसे बड़ी गलती क्या की है? इसके बारे में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बताया है। मोहम्मद कैफ ने दावा किया है कि केकेआर ने आंद्रे रसेल को लेकर सबसे बड़ी गलती की है। कैफ का कहना है कि रसेल को कोच नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि उन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर खिलाना चाहिए था। आईपीएल के 19वें सीजन में तीन बार की चैंपियन टीम की हालत क्या है, ये अब सभी के सामने है।
मोहम्मद कैफ ने केकेआर का पांचवां मैच देखने के बाद अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "शायद इस सीजन में KKR की सबसे बड़ी गलती आंद्रे रसेल को कोच बनाना और उन्हें एक राउंडर के तौर पर इस्तेमाल न करना था। उन्हें KKR के डगआउट में रखने और दूसरी फ्रेंचाइजी को ऑक्शन में खरीदने न देने की चाल काम नहीं आई। क्या वह अब भी 25 करोड़ रुपये के कैमरोन ग्रीन से बेहतर ऑल-राउंडर नहीं हैं? जवाब साफ है।"
आईपीएल 2026 में हर एक टीम ने कम से कम 4 मैच खेल लिए हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स उन चार टीमों में शामिल है, जिसने पांच मैच अब तक खेले हैं। हैरानी की बात ये है कि केकेआर ने अभी तक एक भी मुकाबला इस सीजन नहीं जीता है। कोलकाता की टीम को चार मैचों में हार मिली है, जबकि एक मैच उनका बारिश में धुल गया था, जिस वजह से उनको एक पॉइंट मिला, लेकिन उस मैच में भी हालत उनकी बहुत अच्छी नहीं थी।
रसेल को रिटेन नहीं किया
मोहम्मद कैफ ने भी सही मुद्दा उठाया है। उन्होंने सुनील नरेन को तो रिटेन किया, लेकिन आंद्रे रसेल को रिटेन नहीं किया। यहां तक कि उनको ऑक्शन से भी दूर रखा और अपने साथ जोड़ने के लिए उन्हें पावर कोच की भूमिका दी, जो शायद आईपीएल के इतिहास में पहली बार किसी सपोर्ट स्टाफ में ऐसी पोजिशन देखने को मिली। पावर केकेआर से उनके आने के बाद से गायब ही लग रही है। टीम पहली जीत के लिए बेताब लग रही है।
कोलकाता की टीम आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर है, क्योंकि उनके खाते में सिर्फ एक पाइंट है, जबकि बाकी टीमों के खाते में 2 या इससे ज्यादा पॉइंट हैं। एक टीम के खाते में तो 8 पॉइंट भी हो चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर की टीम के खाते में 7 पॉइंट हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि केकेआर कितनी पिछड़ी हुई है
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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