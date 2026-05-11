'ये चीज जल्दी खत्म हो जाती है मगर…', टीम इंडिया के लिए नहीं खेलने पर भुवनेश्वर कुमार कह गए खरा सच
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने लंबे समय से इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए नहीं खेलने पर खरा सच बोला है। वह इन दिनों आईपीएल 2026 में धमाल मचा रहे हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ चार विकेट लेने की अपेक्षा उन्हें छक्का लगाने में अधिक मजा आया। उन्होंने दो गेंदों में नाबाद 7 रन बनाए और आरसीबी ने दो विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। आरसीबी को एमआई के खिलाफ 167 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी तीन गेंदों में नौ रन चाहिए थे। राज अंगद बावा ने वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया लेकिन भुवनेश्वर न केवल गेंद तक पहुंचे बल्कि उसे डीप कवर के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। उन्होंने अगली गेंद पर सिंगल लिया। रासिख सलाम दार ने आखिरी गेंद पर तेजी से भागकर दो लिए और आरसीबी को जीत दिला दी। भुवनेश्वर प्लेयर ऑफ मैच चुने गए। उन्होंने चार ओवर में 23 रन देकर चार विकेट लिए। भुवी ने रोहित शर्मा (22) और सूर्यकुमार यादव (0) जैसे बल्लेबाजों को आउट किया।
'मैंने कई बार अच्छी गेंदबाजी की है'
भुवनेश्वर ने मैच के बाद कहा, "मैंने पहले भी कई बार अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट भी लिए हैं। लेकिन मुझे सबसे अधिक मजा छक्का लगाकर आया। मैं रोहित के खिलाफ पहले से सोचकर गेंदबाजी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि रोहित आगे निकलकर खेल सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले मेरे खिलाफ ऐसा किया है। सूर्यकुमार नए बल्लेबाज थे। इसलिए मैं सामान्य लेंथ की गेंद डालना चाहता था और वह काम कर गई।" भुवनेश्वर ने अब तक मौजूदा सीजन में 21 विकेट चटकाए हैं, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा हैं। वह बेहद किफायती रहे हैं। पावरप्ले में उनकी इकॉनमी 7.00, मिडिल ओवरों में 8.42 और डेथ ओवरों में 7.83 की रही है। जिन गेंदबाजो ने पावरप्ले में कम से कम 50 गेंदें डाली हैं, उनमें भुवी की इकॉनमी लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के मोहसिन खान के साथ संयुक्त रूप से सबसे बेहतर है। वहीं, डेथ ओवरों में इसी मानक पर वह सबसे किफायती गेंदबाज हैं।
‘ये चीज जल्दी खत्म हो जाती है मगर…’
36 वर्षीय भुवी ने टीम इंडिया के लिए 21 टेस्ट, 121 वनडे और 87 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने नवंबर 2022 के बाद से कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला। भुवी भारत के लिए नहीं खेलने के बावजूद खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? इसके जवाब में पेसर ने कहा, “सच कहूं तो मेरे लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। आप कोई कोट पढ़ते हैं, कोई वीडियो देखते हैं और कुछ मिनटों के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वह जल्दी खत्म हो जाता है। जो चीज मुझे आगे बढ़ाती है, वह है अनुशासन। यहां, टीम के साथ फीजियो और ट्रेनर हैं, लेकिन घर पर भी मेरा एक फीजियो और ट्रेनर है। वह भी मेरे साथ कड़ी मेहनत करते हैं। वह मुझे फिट रहने में मदद करते हैं, इसलिए श्रेय उन्हें भी जाता है।”
'खेल से जुड़े रहने के लिए उतना काफी'
अनुभवी गेंदबाज ने कहा, "अच्छी बात यह है कि पूरे साल मुझे इतना मैच अभ्यास मिल जाता है कि मैं खेल से जुड़ा रहूं और उतना ब्रेक भी मिल जाता है कि खुद को तरोताजा कर सकूं और ताकत वापस ला सकूं। मैं यूपी टी20 और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलता हूं और मेरे लिए खेल से जुड़े रहने के लिए उतना काफी है। बेशक जब आईपीएल आता है तो यहां का अभ्यास अलग तरह का होता है, क्योंकि मुश्ताक अली और यूपी टी20 का स्तर शायद अलग है। इसलिए जब मैं आईपीएल में वापस आता हूं तो हमारा कैंप होता है और मैं वह सब करता हूं जिसकी मुझे जरूरत होती है। शायद मेरे लिए सबसे बेहतरीन एहसास यही है कि जो आप करना चाहते हैं, वह आप कर रहे हैं। ऐसे में आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह टीम प्रबंधन सब कुछ आप पर छोड़ देता है। इसलिए जब आप अपनी मर्ज़ी से खेल पाते हैं, तो अच्छा महसूस होता है।"
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।