'ये चीज जल्दी खत्म हो जाती है मगर…', टीम इंडिया के लिए नहीं खेलने पर भुवनेश्वर कुमार कह गए खरा सच

तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने लंबे समय से इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए नहीं खेलने पर खरा सच बोला है। वह इन दिनों आईपीएल 2026 में धमाल मचा रहे हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ चार विकेट लेने की अपेक्षा उन्हें छक्का लगाने में अधिक मजा आया। उन्होंने दो गेंदों में नाबाद 7 रन बनाए और आरसीबी ने दो विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। आरसीबी को एमआई के खिलाफ 167 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी तीन गेंदों में नौ रन चाहिए थे। राज अंगद बावा ने वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया लेकिन भुवनेश्वर न केवल गेंद तक पहुंचे बल्कि उसे डीप कवर के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। उन्होंने अगली गेंद पर सिंगल लिया। रासिख सलाम दार ने आखिरी गेंद पर तेजी से भागकर दो लिए और आरसीबी को जीत दिला दी। भुवनेश्वर प्लेयर ऑफ मैच चुने गए। उन्होंने चार ओवर में 23 रन देकर चार विकेट लिए। भुवी ने रोहित शर्मा (22) और सूर्यकुमार यादव (0) जैसे बल्लेबाजों को आउट किया।

'मैंने कई बार अच्छी गेंदबाजी की है' भुवनेश्वर ने मैच के बाद कहा, "मैंने पहले भी कई बार अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट भी लिए हैं। लेकिन मुझे सबसे अधिक मजा छक्का लगाकर आया। मैं रोहित के खिलाफ पहले से सोचकर गेंदबाजी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि रोहित आगे निकलकर खेल सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले मेरे खिलाफ ऐसा किया है। सूर्यकुमार नए बल्लेबाज थे। इसलिए मैं सामान्य लेंथ की गेंद डालना चाहता था और वह काम कर गई।" भुवनेश्वर ने अब तक मौजूदा सीजन में 21 विकेट चटकाए हैं, जो किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा हैं। वह बेहद किफायती रहे हैं। पावरप्ले में उनकी इकॉनमी 7.00, मिडिल ओवरों में 8.42 और डेथ ओवरों में 7.83 की रही है। जिन गेंदबाजो ने पावरप्ले में कम से कम 50 गेंदें डाली हैं, उनमें भुवी की इकॉनमी लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के मोहसिन खान के साथ संयुक्त रूप से सबसे बेहतर है। वहीं, डेथ ओवरों में इसी मानक पर वह सबसे किफायती गेंदबाज हैं।

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‘ये चीज जल्दी खत्म हो जाती है मगर…’ 36 वर्षीय भुवी ने टीम इंडिया के लिए 21 टेस्ट, 121 वनडे और 87 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने नवंबर 2022 के बाद से कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला। भुवी भारत के लिए नहीं खेलने के बावजूद खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? इसके जवाब में पेसर ने कहा, “सच कहूं तो मेरे लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। आप कोई कोट पढ़ते हैं, कोई वीडियो देखते हैं और कुछ मिनटों के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वह जल्दी खत्म हो जाता है। जो चीज मुझे आगे बढ़ाती है, वह है अनुशासन। यहां, टीम के साथ फीजियो और ट्रेनर हैं, लेकिन घर पर भी मेरा एक फीजियो और ट्रेनर है। वह भी मेरे साथ कड़ी मेहनत करते हैं। वह मुझे फिट रहने में मदद करते हैं, इसलिए श्रेय उन्हें भी जाता है।”