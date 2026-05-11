भुवनेश्वर कुमार भारत के अब तक के बेस्ट गेंदबाजों में एक; पांड्या ने स्टार पेसर को बताया चैंपियन

मुंबई इंडियंस पर आरसीबी की जीत के एक अन्य हीरो और ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने प्लेयर ऑफ द मैच भुवनेश्वर कुमार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भुवी को भारत के अब तक के बेस्ट गेंदबाजों में से एक करार दिया है। इतना ही नहीं, उनके सिक्स हिटिंग शॉट को उन्होंने मैच के बेस्ट शॉट में से एक बताया है।

टीम इंडिया से लंबे वक्त से बाहर चल रहे स्टार पेसर भुवनेश्वर कुमार ने रविवार को आईपीएल 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की मुंबई इंडियंस पर रोमांचक जीत की स्क्रिप्ट लिखी। पहले उन्होंने गेंदबाजी में कहर बरपाया और एमआई के 4 विकेट झटके। और बाद में बल्लेबाजी के दौरान अहम मौके पर छक्का जड़कर 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का दिल तोड़ दिया। आरसीबी की जीत के एक अन्य हीरो और ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने भुवनेश्वर कुमार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भुवी को भारत के अब तक के बेस्ट गेंदबाजों में से एक करार दिया है। इतना ही नहीं, उनके सिक्स हिटिंग शॉट को उन्होंने मैच के बेस्ट शॉट में से एक बताया है।

भुवी ने 4 विकेट झटके, एक यादगार छक्का भी लगाया क्रुणाल पांड्या मैच के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। जीत के लिए 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जब टीम लड़खड़ा गई थी तब पांड्या ने एक छोर संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 46 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली। बाद में भुवी ने 2 गेंदों पर नाबाद 7 रन बनाकर टीम को आखिरी गेंद में 2 विकेट से रोमांचक और यादगार जीत दिलाई। स्टार पेसर ने मैच में एक यादगार छक्का लगाया जिसने मुंबई की मुट्ठी में जा चुकी जीत को छीन लिया।

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वह भारत के अब तक के बेस्ट बोलर्स में एक: क्रुणाल पांड्या मैच के बाद क्रुणाल पांड्या ने भुवनेश्वर कुमार की तारीफ करते हुए कहा, 'भारत ने अब तक जितने गेंदबाज पैदा किए हैं, उनमें से वह बेस्ट बोलर्स में से एक हैं। उन्होंने कई वर्षों तक भारत के लिए सभी फॉर्मेट खेले। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ बीच के ओवरों में गेंदबाजी करते हैं। वह पावरप्ले में गेंदबाजी करते हैं, जो मुश्किल होता है। डेथ ओवर्स तो और भी ज्यादा मुश्किल होते हैं।'

भुवी को चैंपियन बोलर बताते हुए क्रुणाल पांड्या ने कहा, ‘वह आईपीएल में 200 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं और करीब 7 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। जिस तरह से वह लगातार अपना काम चुपचाप करते आए हैं, वह एक चैंपियन बोलर हैं।’

भुवनेश्वर का सिक्स मैच के बेस्ट शॉट्स में से एक: पांड्या भुवनेश्वर के सिक्स को मैच के सर्वश्रेष्ठ शॉट में से एक करार देते हुए क्रुणाल पांड्या ने कहा, 'बहुत सारा श्रेय उनको जाता है। इस तरह के मैच आपको एक टीम के तौर पर एक भरोसा देते हैं।' उन्होंने कहा कि जिस तरह के मुश्किल हालात थे और विकेट था, उसे देखते हुए भुवनेश्वर का सिक्स मैच के सर्वश्रेष्ठ शॉट्स में से एक था।

मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। तिलक वर्मा ने टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 57 और नमन धीर ने 47 रन का योगदान दिया। आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 4 विकेट झटके। उन्होंने मुंबई के दोनों ओपनरों रियान रिकेल्टन और रोहित शर्मा को आउट किया ही, कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी गोल्डन डक का शिकार बनाया। खतरनाक दिख रहे तिलक वर्मा को भी कुमार ने ही बोल्ड किया।

क्रुणाल पांड्या ने बनाए सबसे ज्यादा 73 रन लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की टीम पावरप्ले में लड़खड़ा गई। छठे ओवर में ही 39 रन के स्कोर पर उसके 3 विकेट गिर चुके थे। स्टार बैटर विराट कोहली, देवदत्त पड्डीकल और कप्तान रजत पाटीदार सस्ते में निपट गए। उसके बाद क्रुणाल पांड्या ने एक छोर संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 73 रन बनाए। जैकब बेथल ने 27 रन का योगदान दिया।