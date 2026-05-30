RCB में आते ही चमक गई भुवनेश्वर कुमार की किस्मत, जो 4 सालों में SRH में रहते हुए नहीं कर सके वो 2 सालों में कर दिखाया
भुवनेश्वर कुमार ने साल 2021 से लेकर 2024 तक सनराइजर्स हैदराबाद में रहते हुए चार सीजन मिलाकर कुल 45 विकेट लिए थे, लेकिन आरसीबी में आते ही दो सीजन में ही उन्होंने अब तक कुल 43 विकेट ले लिए हैं। अभी फाइनल खेलना बाकी है।
आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सीनियर गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार शानदार फार्म में चल रहे हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक 26 विकेट ले लिए हैं और पर्पल कैप की रेस में दूसरे स्थान पर हैं। भुवनेश्वर कुमार ने साल 2025 में आरसीबी जॉइन की थी और यहां आते ही जैसे उनकी किस्मत पूरी तरह से चमक गई है। हम ऐसा आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों में भुवनेश्वर कुमार को सनराइजर्स हैदराबाद में रहते हुए जितनी सफलताएं मिली थीं, लगभग उतनी ही सफलताएं अब आरसीबी में रहते हुए उन्होंने सिर्फ दो सालों में हासिल कर ली हैं। अब तो पर्पल कैप जीतने की भी कगार पर खड़े हुए हैं। पिछले चार सालों में एसआरएच में रहते हुए वे पर्पल कैप जीतने का सपना नहीं देख सके, लेकिन आरसीबी में आते ही ऐसा कर दिखाया।
सनराइजर्स के चार सीजन, आरसीबी के दो सीजन के बराबर
भुवनेश्वर कुमार ने साल 2021 से लेकर 2024 तक सनराइजर्स हैदराबाद में रहते हुए चार सीजन मिलाकर कुल 45 विकेट लिए थे, लेकिन आरसीबी में आते ही दो सीजन में ही उन्होंने अब तक कुल 43 विकेट ले लिए हैं। अभी फाइनल मुकाबला खेला जाना बाकी है। ऐसे में भुवी से यह भी उम्मीद लगाई जाएगी की फाइनल मुकाबले में दो या तीन विकेट लेकर न सिर्फ पर्पल कैप में अपना कब्जा जमाएं, बल्कि पिछले 4 साल में किए गए कारनामे को 2 साल में अचीव कर डालने का कमाल भी कर दिखाएं।
RCB में आने के बाद प्राइम भुवी की वापसी
आरसीबी में आने के बाद ऐसा लगता है कि प्राइम मूवी का कम बैक हो गया है। जब हम प्राइम भुवी कहते हैं तब हमें आईपीएल के 2016 और 2017 के सीजन की याद आती है। जब उन्होंने बैक टू बैक पर्पल कैप सनराइजर्स हैदराबाद में रहते हुए जीती थी और अपनी टीम को यानी सनराइजर्स हैदराबाद को साल 2016 के फाइनल में भी विजेता बनाया था। भुवनेश्वर कुमार ने तब 2016 और 2017 में कुल मिलाकर दोनों सीजन में 49 विकेट लिए थे और बैक टू बैक पर्पल कैप अपने नाम की थी। कुमार ने साल 2016 में 23 विकेट हासिल किए थे, वहीं 2017 में उन्हें 26 विकेट मिले थे। वैसा ही प्राइम भुवी जैसा 2016-17 में सनराइजर्स हैदराबाद में यंग अवस्था में दिखाई देता था अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में आने के बाद उनके आंकड़े इसी तरह की गवाही देते हैं। एक तरफ जहां उन्होंने आईपीएल 2025 में 17 विकेट लेकर आरसीबी को चैंपियन बनाया था, वहीं आईपीएल 2026 में भी अब तक कुल 26 विकेट ले चुके हैं।
SRH के साथ बुरे बीते थे पिछले 4 सीजन, RCB में चमकी किस्तम
इस तरह 2025 और 2026 मिलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में रहते हुए भुवनेश्वर कुमार ने 43 विकेट हासिल कर लिए हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद में रहते हुए पिछले चार सीजन के उनके आंकड़े खराब रहे थे। भुवनेश्वर कुमार ने साल 2021 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 6, 2022 में 12, 2023 में 16 और 2024 में 11 विकेट लिए थे यानी कुल मिलाकर 45 विकेट विकेट लिए थे, जो उन्होंने अब आरसीबी में रहते हुए दो सीजन में ही लगभग अचीव कर लिया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आरसीबी में आने से भुवनेश्वर कुमार की किस्मत ही पूरी तरह से चमक गई है। अब देखना होगा फाइनल मुकाबले में 31 मई 2026 रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ वह कैसा प्रदर्शन करते हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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