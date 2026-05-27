भुवनेश्वर ने किया वो काम, जो विराट नहीं कर पाए; देखें IPL में सबसे ज्यादा लगातार फाइनल खेलने वाले प्लेयर
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल 2026 फाइनल में जगह बना ली है। भुवनेश्वर कुमार आरसीबी का हिस्सा हैं। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर ने एक स्पेशल लिस्ट में एंट्री की है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल 2026 में फाइनल का टिकट कटा लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस (जीटी) को 92 रनों से रौंदकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। आरसीबी के फाइनल में पहुंचते ही अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने एक स्पेशल लिस्ट में एंट्री मारी। उन्होंने वो काम किया, जो विराट कोहली भी नहीं कर पाए। दरअसल, भुवनेश्वर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लगातार तीसरा फाइनल खेलेंगे। उन्होंने 2025 में भी आरसीबी जबकि 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की ओर से खिताबी मुकाबला खेला था। आरसीबी के स्टार बल्लेबाज कोहली लगातार दूसरा आईपीएल फाइनल खेलेंगे। वह 2008 में आईपीएल की शुरुआत से आरसीबी का हिस्सा हैं।
भुवनेश्वर के अलावा इन्होंने लगातार तीन फाइनल खेले
आईपीएल में सबसे ज्यादा लगातार फाइनल खेलने के मामले में एमएस धोनी संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज साल 2010, 2011, 2012 और 2013 के फाइनल में खेला। धोनी के अलावा, सुरेश रैना, आर अश्विन, मुरली विजय, एस बद्रीनाथ और एल्बी मोर्कल ने लगातार चार मर्तबा खिताबी मुकाबला खेला। वहीं, ड्वेन ब्रावो, शादाब जकाती, माइकल हसी, शार्दुल ठाकुर और शुभमन गिल लगातार तीन फाइनल खेल चुके हैं। धोनी साल 2017, 2018 और 2019 में भी लगातार फाइनल में खेले थे। बता दें कि धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने पांच आईपीएल ट्रॉफी जीतीं। उन्होंने 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके की कप्तानी सौंपी। 44 वर्षीय धोनी चोटिल होने के कारण 19वें सीजन में एक भी मैच नहीं खेल सके। चेन्नई टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफायर नहीं कर पाई।
IPL में सबसे ज्यादा लगातार फाइनल खेलने वाले प्लेयर
Most Consecutive IPL Finals played
4 - एमएस धोनी (2010, 2011, 2012, 2013)
4 - सुरेश रैना (2010, 2011, 2012, 2013)
4 - आर अश्विन (2010, 2011, 2012, 2013)
4 - मुरली विजय (2010, 2011, 2012, 2013)
4 - एस बद्रीनाथ (2010, 2011, 2012, 2013)
4 - एल्बी मोर्कल (2010, 2011, 2012, 2013)
3 - शादाब जकाती (2010, 2011, 2012)
3 - ड्वेन ब्रावो (2011, 2012, 2013)
3 - माइकल हसी (2011, 2012, 2013)
3 - एमएस धोनी (2017, 2018, 2019)
3 - शार्दुल ठाकुर (2017, 2018, 2019)
3 - अंबाती रायडू (2017, 2018, 2019)
3 - शुभमन गिल (2021, 2022, 2023)
3 - भुवनेश्वर कुमार (2024, 2025, 2026)
IPL में सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने वाली टीमें
10 - चेन्नई सुपर किंग्स
6 - मुंबई इंडियंस
5 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
4 - कोलकाता नाइट राइडर्स
3 - सनराइजर्स हैदराबाद
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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