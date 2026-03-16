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बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैच कराने को हरी झंडी, KSCA को मिली आखिरी मंजूरी

Mar 16, 2026 04:15 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस साल होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैचों की मेजबानी करने की औपचारिक मंजूरी दे दी।

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैच कराने को हरी झंडी, KSCA को मिली आखिरी मंजूरी

कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस साल होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैचों की मेजबानी करने की औपचारिक मंजूरी दे दी।

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इसके साथ ही इस स्टेडियम में आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर पिछले लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता भी समाप्त हो गई। पिछले साल आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद यहां आयोजित किए गए समारोह के दौरान मची भगदड़ में कुछ लोगों की जान चली गई थी।

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आईपीएल 28 मार्च से शुरू होगा जिसमें मौजूदा चैंपियन आरसीबी उद्घाटन मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगा। यह मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।

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कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति, केएससीए, आरसीबी और उनकी प्रबंधन कंपनी डीएनए के प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद कर्नाटक सरकार ने औपचारिक मंजूरी दी।

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जारी मीडिया रिलीज में कहा गया, ‘हमें आपको बताते हुए ये खुशी है कि आज सुबह विधान सौधा में कर्नाटक के गृह मंत्री माननीय डॉक्टर जी परमेश्वर की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमिटी के साथ बैठक हुई। इसमें केएससीए, आरसीबी और डीएनए के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में तैयारियों और उपायों के बारे में बताया गया।’

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बयान में आगे कहा गया है, 'एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिशों के आधार पर और व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा के बाद माननीय गृह मंत्री ने औपचारिक तौर पर बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के आने वाले मैचों को कराने की मंजूरी दे दी है।'

आरसीबी ने इससे पहले घोषणा कर दी थी कि वह अपने सात घरेलू मैचों में से पांच मैच बेंगलुरु में जबकि दो मैच रायपुर में खेलेगा।

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पिछले हफ्ते बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के पहले 16 दिनों का शेड्यूल जारी किया था। बेंगलुरु में पहला मैच प्रस्तावित था लेकिन बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा था कि वहां मैच तभी होगा जब एक्सपर्ट कमिटी उसके लिए हरी झंडी देगी।

पिछले साल आरसीबी के जश्न के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से ही इस स्टेडियम में कोई भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट मैच नहीं हुआ है। स्टेडियम में सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर भी सवाल उठे थे। हालांकि, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट प्रेसिडेंट के पद पर चुने जाने के बाद भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने कहा था कि वह चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट को वापस लेकर आएंगे।

(भाषा से इनपुट के साथ)

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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