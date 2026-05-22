24 लाख के फटके के साथ हुई रुतुराज गायकवाड़ की IPL 2026 से विदाई, BCCI ने पूरी टीम को सुनाई सजा

चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2026 से विदाई हार के साथ हुई। CSK के दुखद कैंपेन का समापन्न तगड़े फाइन के साथ हुआ। बीसीसीआई ने कप्तान रुतुराज गायकवाड़ पर 24 लाख का फाइन ठोका है। पूरी CSK की टीम लपेटे में आई है।

आईपीएल 2026 में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सफर गुजरात टाइटंस से मिली 89 रनों की हार के साथ समाप्त हुआ। यह सीएसके की आईपीएल इतिहास में रनों के मामले में सबसे बड़ी हार है। सीएसके का दुखों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, GT vs CSK मैच खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने कप्तान समेत पूरी टीम पर तगड़ा फाइन ठोका है। बीसीसीआई ने रुतुराज गायकवाड़ पर 24 लाख का तो प्लेइंग इलेवन में शामिल सभी खिलाड़ी और इंपैक्ट प्लेयर पर छह लाख या उनकी मैच फ़ीस का 25 परसेंट, जो भी कम हो, फाइन लगाया है।

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IPL की रिलीज के अनुसार, ‘चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन रुतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उनकी टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मैच 66 में स्लो ओवर-रेट बनाए रखा।

चूंकि यह उनकी टीम का इस सीज़न का दूसरा उल्लंघन था (पहला उल्लंघन मैच 18 में) IPL के कोड ऑफ़ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत, जो मिनिमम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, गायकवाड़ पर INR 24 लाख का जुर्माना लगाया गया। इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग XI के बाकी सदस्यों पर या तो INR छह लाख या उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, जुर्माना लगाया जाएगा।’

कैसा रहा GT vs CSK मैच? सलामी बल्लेबाजों साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी के बाद मोहम्मद सिराज और राशिद खान की धारदार गेंदबाजी से गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 89 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष दो में अपनी जगह बरकरार रखी।

इस जीत से टाइटंस के 14 मैच में 18 अंक हो गए हैं और टीम दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी 13 मैच में 18 अंक हैं लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण वह शीर्ष पर है। इस हार के साथ सुपरकिंग्स की नॉकआउट में जगह बनाने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। टीम 14 मैच में 12 अंक के साथ सातवें स्थान पर है।

टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपरकिंग्स की टीम सिराज (26 रन पर तीन विकेट), राशिद (18 रन पर तीन विकेट) और कागिसो रबाडा (32 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 13.4 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई। सुपरकिंग्स की ओर से शिवम दुबे (47 रन, 17 गेंद, चार छक्के, चार चौके) शीर्ष स्कोरर रहे। उनके अलावा सिर्फ सलामी बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट (24) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।

टाइटंस ने सुदर्शन (84 रन, 53 गेंद, सात चौके, चार छक्के) और गिल (64 रन, 37 गेंद, सात चौके, तीन छक्के) के अर्धशतक और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी से चार विकेट पर 229 रन बनाए। सुदर्शन ने जोस बटलर (नाबाद 57 रन, 27 गेंद, पांच चौके, चार छक्के) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 37 गेंद में 82 रन की साझेदारी की।