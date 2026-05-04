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IPL के दौरान 'गर्लफ्रेंड कल्चर' पर BCCI गंभीर, बनाने जा रहा है सख्त नियम: रिपोर्ट

May 04, 2026 11:55 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आईपीएल 2026 के दौरान खिलाड़ियों के 'गर्लफ्रेंड कल्चर' से बीसीसीआई नाराज है। बोर्ड इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने वाला है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल में गर्लफ्रेंड कल्चर पर रोक लगाने के लिए बीसीसीआई जल्द ही नए नियमों का मसौदा तैयार करने जा रहा है।

IPL के दौरान 'गर्लफ्रेंड कल्चर' पर BCCI गंभीर, बनाने जा रहा है सख्त नियम: रिपोर्ट

आईपीएल 2026 के दौरान खिलाड़ियों के 'गर्लफ्रेंड कल्चर' से बीसीसीआई नाराज है। बोर्ड इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने वाला है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल में गर्लफ्रेंड कल्चर पर रोक लगाने के लिए बीसीसीआई जल्द ही नए नियमों का मसौदा तैयार करने जा रहा है।

अंदर की बातें लीक होने का जोखिम

आईपीएल के दौरान कई खिलाड़ी अपनी महिला पार्टनर्स के साथ न सिर्फ टीम की बस से यात्रा कर रहे हैं बल्कि टीम होटल में भी रुक रहे हैं। इससे टीमों के अंदर की बातें लीक होने का खतरा लगातार बना हुआ है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई इस तरह के कल्चर के दीर्घकालिक संभावित नतीजों को लेकर चिंतित है। बोर्ड का मानना है कि आगे कोई बड़ा विवाद जन्म ले या आंतरिक मामले लीक हों, उससे बेहतर होगा कि इसे लेकर साफ-साफ नियम बनाए जाएं।

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IPL 2026 में पहले ही हो चुके हैं विवाद

आईपीएल 2026 के दौरान पहले ही कुछ विवाद हो चुके हैं जिससे बीसीसीआई असहज हुई है। राजस्थान रॉयल्स के मीडिया मैनेजर रोमी भिंडर डगआउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते देखे गए थे। बाद में उसी फ्रेंचाइजी के कप्तान रियान पराग ड्रेसिंग रूम में ई-सिगेट पीते हुए देखे गए थे। इस मामले में भिंडर और पराग को जुर्माने का सामना करना पड़ा।

नए नियम बनाने की तैयारी में बीसीसीआई

आगे कोई विवाद न हो, इसलिए बीसीसीआई आईपीएल में खिलाड़ियों के गर्लफ्रेंड को साथ रखने, घूमने को लेकर नए नियम बनाने और उसे लागू करने की तैयारी कर रहा है। नए नियम अगले आईपीएल सीजन से लागू किए जा सकते हैं।

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कथित गर्लफ्रेंड्स के साथ टीम बस और होटल में दिख रहे खिलाड़ी

आईपीएल में हिस्सा ले रहे कई खिलाड़ी अपनी कथित महिला मित्रों के साथ अक्सर देखे जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों को अक्सर अपनी कथित गर्लफ्रेंड्स के साथ टीम की बसों से सफर करते और टीम होटल में उनके साथ ठहरते हुए देखा रहा है। कुछ मामलों में ये भी सामने आया है कि टीम बस के रवाना होने में सिर्फ इसलिए देरी हुई कि किसी खास खिलाड़ी की कथित गर्लफ्रेंड के आने का इंतजार किया जा रहा था।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई कुछ खिलाड़ियों के महिला पार्टनर्स के 'इन्फ्लुएंसर' स्टेटस से चिंतित है। न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ खिलाड़ियों की जो गर्लफ्रेंड इन्फ्लुएंसर हैं, वो पहले बेटिंग यानी सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट को भी प्रमोट कर चुकी हैं।

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दैनिक जागरण ने अपनी रिपोर्ट में बीसीआई के एक पदाधिकारी के हवाले से कहा है कि बीसीसीआई की अगली बैठक में टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के गर्लफ्रेंड को साथ रखने को लेकर नियमों के मसौदे पर चर्चा होगी। बोर्ड पहले ही टीम इंडिया के विदेश दौरों को लेकर सख्त नियम बना चुका है। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में हार के बाद बीसीसीआई ने नियम बनाया कि अब 45 दिनों से ज्यादा के विदेशी दौरों पर खिलाड़ियों की पार्टनर और 18 वर्ष से कम के बच्चे अधिक से अधिक 2 हफ्ते तक ही साथ रह सकते हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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