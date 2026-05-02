BCCI सख्त करेगा नियम, सचिव देवजीत सैकिया ने टीमों को दी अनुशासन में रहने की हिदायत
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीमों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की है, जिससे आईपीएल की छवि पर बुरा असर नहीं पड़े। उन्होंने हाल में नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कुछ कार्रवाई करने की बात कही।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को कहा कि खिलाड़ियों और अधिकारियों को इंडियन प्रीमियर लीग की छवि बनाए रखने के लिए तय अनुशासन का पालन करना चाहिए और संचालन संस्था नियमों का उल्लंघन करने वाली पक्षों पर 'लगाम कसने' के लिए और भी कड़े उपायों पर विचार कर रही है। सैकिया की यह टिप्पणी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग और टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर चल रहे आईपीएल के दौरान दो अलग-अलग घटनाओं के लिए जुर्माना लगाए जाने के ठीक बाद आई है।
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेंगे
बीसीसीआई मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए सैकिया ने कहा, ''प्रेस विज्ञप्ति में हमने बहुत साफ तौर पर कहा है कि हम उन टीमों पर लगाम कसने के लिए कुछ अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं।'' उन्होंने कहा, ''हम कुछ कार्रवाई करेंगे और हम आईपीएल के विभिन्न नियमों और शर्तों और प्रोटोकॉल पर विचार कर रहे हैं कि टीमों को कैसा व्यवहार करना चाहिए।''
पराग पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया जब उन्हें कैमरे में 'वेपिंग' करते हुए पकड़ा गया और भिंडर पर पीएमओए प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया क्योंकि उन्होंने डग-आउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। सैकिया ने कहा, ''यह सिर्फ उनके खिलाड़ी या कोई अधिकारी ही नहीं हैं। एक टीम के तौर पर उन्हें एक निश्चित अनुशासन बनाए रखना होगा ताकि आईपीएल की छवि पर कभी भी बुरा असर नहीं पड़े। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें कोई फैसला लेना होगा और हम कुछ कार्रवाई करेंगे। ‘’
पराग के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करने वाले अपने ईमेल में बोर्ड ने कहा था, ''बीसीसीआई नियमों का उल्लंघन करने वाली टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है ताकि आईपीएल की प्रतिष्ठा बनी रहे।'' जब उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब पुलिस ने बीसीसीआई से संपर्क किया है क्योंकि देश में 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019' के तहत वेपिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है तो सैकिया ने कहा, ''नहीं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है।''
प्लेऑफ के वेन्यू का ऐलान
सैकिया ने कहा कि बीसीसीआई दो दिनों के भीतर आईपीएल प्लेऑफ के स्थानों की घोषणा कर देगा। उन्होंने कहा, ''हम दो दिनों में स्थल की घोषणा करने जा रहे हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं कि आईपीएल प्लेऑफ और फाइनल के लिए कौन-कौन से स्थल हमारे लिए सही रहेंगे। इसलिए हमें दो दिन का और समय लगेगा। '' सैकिया ने कहा कि आईपीएल टीमों की तरफ से 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है क्योंकि इस सत्र में अक्सर बड़े स्कोर वाले मैच देखने को मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा, ''कुछ कम स्कोर वाले मैच भी हो रहे हैं। सभी प्रशंसक मैचों का मजा ले रहे हैं। गेंदबाजों को भी विकेट मिल रहे हैं। अगर आप पूरे स्कोरकार्ड देखें तो कुछ टीमें बहुत कम स्कोर बना रही हैं तो कुछ टीमें 260 रन का पीछा भी कर रही हैं। '' सैकिया ने कहा कि आईपीएल 2026 के बाद 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा, ''इस नियम पर पिछले दो सालों से चर्चा चल रही है। इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। टूर्नामेंट के बीच में हम कोई फैसला नहीं ले सकते। हमारे पास कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं आया है कि हम इस 'इम्पैक्ट प्लेयर' प्रस्ताव पर दोबारा विचार करें। मीडिया में कभी-कभी मैं इसके बारे में पढ़ता हूं। लेकिन अगर टीमों की तरफ़ से ऐसा कोई अनुरोध आता है तो हमें इस पर फैसला लेना होगा। लेकिन अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है।''
जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत इस साल के आखिर में सीमित ओवरों की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगा तो सैकिया ने कहा, ''आईपीएल के बाद हमारा घरेलू कार्यक्रम काफी व्यस्त है। अफगानिस्तान के खिलाफ एक सीरीज है, फिर ब्रिटेन का दौरा है। ब्रिटेन दौरे के बाद, हम सत्र के बाकी हिस्से के बारे में सोचेंगे। ''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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