BCCI ने जारी किया 2026-27 घरेलू क्रिकेट का शेड्यूल, खेले जाएंगे 1788 मैच, वनडे से टी-20 में बदला यह टूर्नामेंट, डिटेल
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार 20 मई को भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इसमें पुरुष और महिला क्रिकेट के सभी आयु वर्गों और प्रारूपों में 1,788 मैच खेले जाएंगे। जानिए पूरी डिटेल।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार 20 मई को भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र 2026-27 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इसमें पुरुष और महिला क्रिकेट के सभी आयु वर्गों और प्रारूपों में 1,788 मैच खेले जाएंगे। इस सत्र में पुरुष क्रिकेट में सीनियर, अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 16 श्रेणियों के टूर्नामेंट होंगे, साथ ही महिला क्रिकेट में सीनियर, अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 15 श्रेणियों के टूर्नामेंट भी शामिल होंगे।
दिलीप ट्रॉफी और ईरानी कप का शेड्यूल
बीसीसीआई द्वारा जारी की गई मी़डिया एडवाइजरी में बताया गया है कि घरेलू सीजन की शुरुआत 23 अगस्त 2026 से प्रतिष्ठित दुलीप ट्रॉफी के साथ होगी, जो एक और व्यापक और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। यह भारत में घरेलू क्रिकेट के मानकों को लगातार ऊंचा उठाता रहेगा। सीज़न के लाल गेंद वाले टूर्नामेंट की शुरुआत छह क्षेत्रीय टीमों वाली दुलीप ट्रॉफी से होगी, जिसके बाद 1 अक्टूबर से ईरानी कप खेला जाएगा।
दो चरणों में खेली जाएगी सीएके नायडू और रणजी ट्रॉफी
रणजी ट्रॉफी और कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी पहले की तरह दो चरणों में ही खेली जाएंगी, जिससे खिलाड़ियों को आराम करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और घरेलू क्रिकेट में बहुदिवसीय क्रिकेट को प्राथमिकता मिलती रहेगी। रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में चार समूहों में 32 टीमें होंगी, जबकि प्लेट ग्रुप में छह टीमें शामिल होंगी। आगामी सत्र में कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी के विजेताओं और शेष भारत के बीच होने वाला मुकाबला फिर से शुरू किया जाएगा, जो 1 से 4 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। यह मैच घरेलू कैलेंडर में वापसी कर रहा है, ताकि उभरते हुए अंडर-23 क्रिकेटरों के लिए एक बेहतर प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान किया जा सके।
इन टूर्नामेंट को वनडे से टी-20 में बदल दिया गया है
घरेलू क्रिकेट को आधुनिक खेल की बदलती मांगों के अनुरूप ढालने के बीसीसीआई के निरंतर प्रयासों के तहत, पुरुषों की अंडर-23 स्टेट ए ट्रॉफी और विजी ट्रॉफी को एक दिवसीय प्रतियोगिताओं से टी20 टूर्नामेंट में परिवर्तित कर दिया गया है।
कूच बिहार ट्रॉफी के नॉकआउट मैच बेंगलुरू और मैसूर में खेले जाएंगे
एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत, कूच बिहार ट्रॉफी (एलीट ग्रुप) के नॉकआउट चरण के मैच बेंगलुरु और मैसूरु में खेले जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य सभी क्षेत्रों की टीमों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से जनवरी में होने वाले नॉकआउट मैचों के दौरान जब मौसम की स्थिति में काफी बदलाव हो सकता है।
विजय मर्चेंट ट्रॉफी को आगे बढ़ा गया है
इसके अतिरिक्त, विजय मर्चेंट ट्रॉफी (अंडर 16) को घरेलू कैलेंडर में आगे बढ़ा दिया गया है और अब यह नवंबर से जनवरी तक खेली जाएगी, जिससे बेहतर शेड्यूलिंग और खिलाड़ियों की तैयारी के लिए समय मिल सकेगा।
2026-27 का घरेलू सीजन बीसीसीआई की एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी घरेलू संरचना के निर्माण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रारूपों और श्रेणियों में संतुलित प्रगति हो। बीसीसीआई ने 2026-27 के लिए घरेलू क्रिकेट के कार्यक्रम को जारी करते हुए खुशी व्यक्त की।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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