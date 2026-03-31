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IPL 2026 के बाद वैभव सूर्यवंशी को मिले भारतीय टीम में मौका, पूर्व कप्तान ने BCCI से की अपील

Mar 31, 2026 01:36 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BCCI को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान से एक अपील मिली है कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 के बाद इंग्लैंड भेज देना, जहां पर भारतीय टीम को सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है। सीएसके के खिलाफ कमाल की पारी उन्होंने खेली।

IPL 2026 के बाद वैभव सूर्यवंशी को मिले भारतीय टीम में मौका, पूर्व कप्तान ने BCCI से की अपील

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में महज 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ 52 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी की तारीफ हो रही है। सिर्फ तारीफ ही नहीं, बल्कि अब तक उनको सीनियर टीम में लाने की वकालत भी शुरू हो गई है। मोहम्मद कैफ के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने उनको भारतीय टीम में शामिल करने की अपील कर दी है। उन्होंने बीसीसीआई से अपील करते हुए कहा है कि इस युवा खिलाड़ी को आईपीएल के बाद इंग्लैंड भेजा जाना चाहिए।

यशस्वी जायसवाल जब पिछले साल आईपीएल के लिए चुने गए थे तो 13 साल के थे और आईपीएल खेलते समय 14 साल के हुए थे। उस दौरान उन्होंने एक दमदार शतक जड़ा था, जो आईपीएल का सबसे तेज शतक किसी भी भारतीय का था। इसके बाद कुछ मैचों में वे फ्लॉप रहे और कुछ मैचों में रन बनाए। इसके बाद वे डोमेस्टिक क्रिकेट, यूथ वनडे मैच और इंडिया ए के लिए खेले, जहां उन्होंने धागे खोले और अब जब आईपीएल में लौटे हैं तो उनकी आक्रामकता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 175 रन उन्होंने बनाए थे।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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माइकल वॉन ने कहा है कि भले ही वह प्लेइंग इलेवन में न चुने जाएं, लेकिन उनको भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए। माइकल वॉन ने क्रिकबज पर कहा, “वह भारत के लिए अपना डेब्यू कब करेगा? मैं बस यही सोच रहा हूं, और मुझे पता है कि शायद हम कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रहे हैं। यह तो अभी IPL की पहली ही पारी है, लेकिन कुछ ही महीनों में इंग्लैंड का एक व्हाइट-बॉल टूर होने वाला है और अगर मैं भारतीय क्रिकेट का हिस्सा होता, तो मैं उसे उस टूर पर जरूर ले जाता। जरूरी नहीं कि उसे अभी टीम में मौजूद खिलाड़ियों की जगह खेलने का मौका मिले, लेकिन एक चीज जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, वह यह है कि उसे भारतीय टीम में शामिल किया जाए और उसे भारतीय क्रिकेट के माहौल से रूबरू कराया जाए। बस उसे टीम में ले आओ; अगर उसे एक-दो मैच खेलने को मिल जाएं, तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसे टूर पर जरूर ले जाओ।”

वॉन ने आगे कहा, "जब आप सोचते हैं कि वह दूसरी तरफ किसी ऐसे खिलाड़ी के साथ बैटिंग कर रहा है, जिसे मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है, तो वह सभी फॉर्मेट के खिलाड़ियों में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यशस्वी जायसवाल, मुझे लगता है कि वह एक शानदार खिलाड़ी है और मैं यह नहीं कह रहा कि उसने आज रात जायसवाल को साधारण दिखा दिया, लेकिन दोनों के निडर होने के अंदाज में एक बड़ा फर्क था। आप देख सकते थे कि जायसवाल गेंद को देख रहा था, बस उसे खेलने की कोशिश कर रहा था। वहीं, यह लड़का गेंद को सिर्फ इसलिए देख रहा था, ताकि उसे सीधे स्टैंड्स में भेज सके। उसके खेलने में एक जबरदस्त आजादी है।"

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इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने आगे कहा, “दोनों पारियां एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने सिर्फ आधुनिक अंदाज में छक्के जड़े और दूसरी तरफ जायसवाल थे, जिनकी मैं तारीफ करता हूx, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह गेंद को उतनी अच्छी तरह से देख पा रहे थे, जितनी अच्छी तरह से वह देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना विकेट आसानी से नहीं गंवाया। उनका स्ट्राइक रेट भले ही बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्हें पिच पर थोड़ा समय बिताने का मौका मिल गया।” 15 साल के होने की वजह से वह अब आईसीसी के नियमों के अनुसार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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