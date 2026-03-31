IPL 2026 के बाद वैभव सूर्यवंशी को मिले भारतीय टीम में मौका, पूर्व कप्तान ने BCCI से की अपील
BCCI को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान से एक अपील मिली है कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 के बाद इंग्लैंड भेज देना, जहां पर भारतीय टीम को सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है। सीएसके के खिलाफ कमाल की पारी उन्होंने खेली।
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में महज 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ 52 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी की तारीफ हो रही है। सिर्फ तारीफ ही नहीं, बल्कि अब तक उनको सीनियर टीम में लाने की वकालत भी शुरू हो गई है। मोहम्मद कैफ के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने उनको भारतीय टीम में शामिल करने की अपील कर दी है। उन्होंने बीसीसीआई से अपील करते हुए कहा है कि इस युवा खिलाड़ी को आईपीएल के बाद इंग्लैंड भेजा जाना चाहिए।
यशस्वी जायसवाल जब पिछले साल आईपीएल के लिए चुने गए थे तो 13 साल के थे और आईपीएल खेलते समय 14 साल के हुए थे। उस दौरान उन्होंने एक दमदार शतक जड़ा था, जो आईपीएल का सबसे तेज शतक किसी भी भारतीय का था। इसके बाद कुछ मैचों में वे फ्लॉप रहे और कुछ मैचों में रन बनाए। इसके बाद वे डोमेस्टिक क्रिकेट, यूथ वनडे मैच और इंडिया ए के लिए खेले, जहां उन्होंने धागे खोले और अब जब आईपीएल में लौटे हैं तो उनकी आक्रामकता कम होने का नाम नहीं ले रही है। इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 175 रन उन्होंने बनाए थे।
माइकल वॉन ने कहा है कि भले ही वह प्लेइंग इलेवन में न चुने जाएं, लेकिन उनको भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए। माइकल वॉन ने क्रिकबज पर कहा, “वह भारत के लिए अपना डेब्यू कब करेगा? मैं बस यही सोच रहा हूं, और मुझे पता है कि शायद हम कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रहे हैं। यह तो अभी IPL की पहली ही पारी है, लेकिन कुछ ही महीनों में इंग्लैंड का एक व्हाइट-बॉल टूर होने वाला है और अगर मैं भारतीय क्रिकेट का हिस्सा होता, तो मैं उसे उस टूर पर जरूर ले जाता। जरूरी नहीं कि उसे अभी टीम में मौजूद खिलाड़ियों की जगह खेलने का मौका मिले, लेकिन एक चीज जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, वह यह है कि उसे भारतीय टीम में शामिल किया जाए और उसे भारतीय क्रिकेट के माहौल से रूबरू कराया जाए। बस उसे टीम में ले आओ; अगर उसे एक-दो मैच खेलने को मिल जाएं, तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसे टूर पर जरूर ले जाओ।”
वॉन ने आगे कहा, "जब आप सोचते हैं कि वह दूसरी तरफ किसी ऐसे खिलाड़ी के साथ बैटिंग कर रहा है, जिसे मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है, तो वह सभी फॉर्मेट के खिलाड़ियों में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यशस्वी जायसवाल, मुझे लगता है कि वह एक शानदार खिलाड़ी है और मैं यह नहीं कह रहा कि उसने आज रात जायसवाल को साधारण दिखा दिया, लेकिन दोनों के निडर होने के अंदाज में एक बड़ा फर्क था। आप देख सकते थे कि जायसवाल गेंद को देख रहा था, बस उसे खेलने की कोशिश कर रहा था। वहीं, यह लड़का गेंद को सिर्फ इसलिए देख रहा था, ताकि उसे सीधे स्टैंड्स में भेज सके। उसके खेलने में एक जबरदस्त आजादी है।"
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने आगे कहा, “दोनों पारियां एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने सिर्फ आधुनिक अंदाज में छक्के जड़े और दूसरी तरफ जायसवाल थे, जिनकी मैं तारीफ करता हूx, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह गेंद को उतनी अच्छी तरह से देख पा रहे थे, जितनी अच्छी तरह से वह देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना विकेट आसानी से नहीं गंवाया। उनका स्ट्राइक रेट भले ही बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्हें पिच पर थोड़ा समय बिताने का मौका मिल गया।” 15 साल के होने की वजह से वह अब आईसीसी के नियमों के अनुसार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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