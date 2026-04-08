BCCI ने टीमों की मनमानी पर लगाई रोक, अब IPL में मैदान पर नहीं आएगा हर खिलाड़ी; जानिए नया नियम
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल के लिए नया लागू किया है। यह बेंच पर बैठे खिलाड़ियों से जुड़ा है, जिससे अब इंडियन प्रीमियर (IPL) टीमों की मनमानी पर रोक लगेगी।
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 19वां सीजन जारी है। आईपीएल के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक नया नियम लागू किया है, जिससे अब टीमों की मनमानी पर रोक लगेगी। अब आईपीएल मैच के दौरान बेंच पर बैठे हर खिलाड़ी को मैदान में जाने की इजाजत नहीं है। एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को भी मैदान में आने की इजाजत नहीं है, जब तक कि उनका नाम मैनेजमेंट द्वारा टीम शीट में बताए गए 16 खिलाड़ियों में शामिल न हो। यह नियम लागू करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है लेकिन हाल ही में बीसीसीआई और आईपीएल मैनेजमेंट ने टीम मैनेजरों को निर्देश दिए हैं कि सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी, जो तय 16 खिलाड़ियों का हिस्सा नहीं हैं, वे ड्रिंक्स, बैट लेकर या मैसेज देने के लिए मैदान में नहीं जा सकते।
बाउंड्री पर इतने खिलाड़ियों को इजाजत
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, बिब पहने हुए पांच से ज्यादा खिलाड़ी बाउंड्री रोप के आसपास नहीं घूम सकते। ये पांच खिलाड़ी या तो नॉमिनेटेड 16 में से हो सकते हैं या बाकी टीम में से लेकिन किसी भी समय पांच से ज्यादा नहीं होंगे। आमतौर पर उन्हें ड्रिंक्स ले जाते या बाउंड्री पर लगी बॉल को वापस करते देखा जाता है। टीम सूत्रों ने बताया, “हमें हाल ही में यह निर्देश मिला है कि मैच के दौरान सभी सब्स्टीट्यूट इधर-उधर नहीं जा सकते। उन्हें मैदान पर ड्रिंक्स ले जाने की भी इजाजत नहीं है। मैच के लिए टीम में चुने गए सिर्फ 16 खिलाड़ी ही ऐसा कर सकते हैं। प्लेइंग इलेवन के बाहर के सिर्फ पांच लोग ही घूम सकते हैं। बाकी खिलाड़ी डगआउट में बैठ सकते हैं लेकिन बाउंड्री लाइन और एलईजी एडवरटाइजिंग बोर्ड के बीच नहीं जा सकते।”
स्क्वॉड में अधिकतम 25 खिलाड़ी सकते हैं
बता दें कि आईपीएल में एक टीम के स्क्वॉड में अधिकतम 25 खिलाड़ी सकते हैं, जिनमें से 16 का नाम मैच की टीम शीट में होता है। प्लेइंग कंडीशंस के क्लॉज 11.5.2 में लिखा है, "किसी एक खिलाड़ी को बाउंड्री के किनारे या विकेट गिरने पर मैदान पर ड्रिंक दी जा सकती है, बशर्ते खेलने का समय बर्बाद न हो। अंपायर की इजाजत के बिना अन्य ड्रिंक मैदान पर नहीं ले जाई जाएगी। मैदान पर ड्रिंक ले जाने वाले किसी भी खिलाड़ी को प्रॉपर क्रिकेट ड्रेस पहननी होगी (बिब पहनने की शर्त पर)।" 24.1.4 क्लॉज कहता है, "फील्डिंग या बैटिंग टीम के स्क्वॉड मेंबर जो मैच में नहीं खेल रहे हैं और जो सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर काम नहीं कर रहे, उन्हें खेलने की जगह (बाउंड्री और पेरिमीटर फेंसिंग के बीच के एरिया सहित) में टीम ट्रेनिंग बिब पहनना जरूरी होगा।"
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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