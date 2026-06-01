अंपायर पर फेकी थैली, दिखाई मिडिल फिंगर, जबरन किया गेंद को चेक, टिम डेविड कारनामों से परेशान BCCI ने लिया कड़ा ऐक्शन
अंपायर की ओर बर्फ की थैली फेकने और आईपीएल 2026 में तीन बार आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण बीसीसीआई ने आरसीबी के स्टार प्लेयर टिम डेविड को अगले आईपीएल सीजन के पहले मैच के लिए बैन कर दिया है।
आईपीएल 2026 में टिम डेविड को एक बार फिर उनकी हरकत के लिए बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अंपायर नितिन मेनन की ओर बर्फ की थैली फेंकी थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने उन पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना ठोका है। दो डिमैरिट पॉइंट भी दिए हैं। इतना ही नहीं, इस सीजन तीन बार आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए जाने के कारण टिम डेविड को आईपीएल 2027 के पहले मुकाबले से बैन कर दिया गया है। अब वे आईपीएल 2027 में आरसीबी की ओर से या जिस भी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे उसकी ओर से पहला मुकाबला नहीं खेल सकेंगे।
50 प्रतिशत जुर्माना लगाया और 2 डिमेरिट पॉइंट भी दिए
1 जून को आईपीएल द्वारा जारी की मीडिया एडवाइजरी में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी बनाम जीटी फाइनल मैच में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाज टिम डेविड पर उनकी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है और उन्हें दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं। यह जुर्माना उन्हें टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के फाइनल के दौरान आईपीएल के खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। डेविड को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो "मैच के दौरान किसी खिलाड़ी, टीम अधिकारी, अंपायर, मैच रेफरी या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति पर अनुचित और/या खतरनाक तरीके से गेंद (या क्रिकेट उपकरण की कोई अन्य वस्तु जैसे पानी की बोतल) फेंकने" से संबंधित है।
फाइनल मुकाबले के 10वें ओवर में हुई घटना
यह घटना पहली पारी के 10वें ओवर के दौरान हुई, जब एक विकेट गिरने के बाद डेविड ने आक्रामक रूप से अंपायर नितिन मेनन की ओर एक बर्फ की थैली फेंकी। डेविड ने अपराध स्वीकार किया और मैच रेफरी श्री जवागल श्रीनाथ द्वारा लगाए गए दंड को मान लिया। यह डेविड का इस सीजन का तीसरा लेवल 1 उल्लंघन था। उन्होंने अपना पहला उल्लंघन मैच 20 में (एक डिमेरिट पॉइंट) और दूसरा उल्लंघन मैच 54 में (दो डिमेरिट पॉइंट) किया था। अब उनके कुल पांच डिमेरिट पॉइंट हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक मैच के लिए निलंबित किया जाएगा। इन सभी के परिणामस्वरुप आरसीबी के अगले आईपीएल सीजन के पहले मैच या आईपीएल 2027 में जिस फ्रेंचाइजी का वे प्रतिनिधित्व करेंगे, उसके पहले मैच के लिए निलंबित किया जाएगा।
एक दो नहीं, तीन बार कर चुके हैं उल्लंघन
बता दें कि टिम डेविड ने आईपीएल 2026 में तीन मरतबा आचार सहिंता का उल्लंघन किया है। उन्होंने पहली बार अंपायर के हाथों बॉल लेकर बार चेक की थी। उन्होंने ऐसा जबरदस्ती किया था। इसके बाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच मैच में उन्होंने जीत के बाद मिडिल फिंगर दिखाई थी और अब फाइनल मैच में अंपायर की ओर आक्रामक तरीके से बर्फ की थैली फेंकी। इन सभी घटनाओं के कारण बीसीसीआई ने सख्स ऐक्शन लिया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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