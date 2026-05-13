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पैट कमिंस पर BCCI ने ठोका लाखों का जुर्माना, हार के बाद SRH कप्तान को क्यों मिली सजा?

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस पर बीसीसीआई ने लाखों रुपये का जुर्माना ठोका है। कमिंस को यह सजा गुजरात टाइटंस (GT) के हाथों हार झेलने के बाद मिली।

पैट कमिंस पर BCCI ने ठोका लाखों का जुर्माना, हार के बाद SRH कप्तान को क्यों मिली सजा?

पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस के हाथों 82 रनों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मंगलवार को यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। हार के बाद कप्तान कमिंस पर बीसीसीआई ने 12 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। उन्हें मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने की सजा मिली है। फील्डिंग टीम जब निर्धारित में अपने 20 ओवर पूरे नहीं कर पाती है तो उसे नियम का उल्लंघन माना जाता है। एसआरएच कप्तान की टीम ने मौजूदा सीजन में पहली बार यह गलती की है।

अब तक कई कप्तानों लगा जुर्माना

आईपीएल ने एक बयान में कहा, ''सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पर जुर्माना लगाया गया है। आकी धीमी ओवर गति से संबंधित आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत उनकी टीम का जारी सीजन का यह पहला अपराध था इसलिए कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।'' लीग में स्लो ओवर रेट पेनल्टी आम हो गई है। सीजन में कई कप्तान इस नियम का उल्लंघन करते पाए गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के अक्षर पटेल, पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के श्रेयस अय्यर और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के अजिंक्य रहाणे भी जुर्माना झेल चुके हैं।

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14.5 ओवर में ढेर हुई हैदराबाद टीम

मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने जीटी के खिलाफ निराशाजनक बल्लेबाजी की। जीटी ने 168/5 का स्कोर खड़ा किया। जीत के लिए 169 रन के लक्ष्य के जवाब में एसआरएच ने सात विकेट 60 रन पर गंवा दिए थे। हैदराबाद टीम 14.5 ओवर में सिर्फ 86 रन पर सिमट गई। यह आईपीएल में एसआरएच की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। कगिसो रबाडा ने शीर्ष क्रम की बखिया उधेड़ते हुए 28 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि जेसन होल्डर ने 20 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

हार के बाद क्या बोले कप्तान कमिंस?

कमिंस ने कहा कि हम जल्द ही बड़ी हार से उबरेंगे। उन्होंने कहा, ''टी20 क्रिकेट में ऐसा होता है। हम अब उन जगहों पर जाते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमें उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। हमने पांच या छह मैच जीते हैं और इससे थोड़ी राहत है। ऐसे में हमें उन चीजो पर वापस जाना होगा जिनसे हमें वो जीत नसीब हुई। इस हार को जल्दी पीछे छोड़ना होगा।'' इस जीत के साथ गुजरात की टीम 12 मैचों में 16 अंक लेकर शीर्ष पर पहुंच गई है जबकि एसआरएच 12 मैचों में 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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