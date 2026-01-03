IPL 2026 में नहीं खेलेंगे मुस्तफिजुर रहमान, विवाद के बाद BCCI ने किया कंफर्म; केकेआर के पास ये ऑप्शन
BCCI Asks KKR To Release Mustafizur Rahman: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। वह कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का हिस्सा थे।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा गरमाने के बाद तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। धर्मगुरुओं और राजनेताओं ने आईपीएल 2026 में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर को खरीदने के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की कड़ी आलोचना की। केकेआर के सह-मालिक शाहरुख खान को लेकर विविादित बयान तक दिए गए। विवाद बढ़ने के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर की भागीदारी को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) पर दबाव बढ़ता जा रहा था। बीसीसीआई ने अब एक्शन लिया है। बोर्ड ने कंफर्म किया मुस्तफिजुर आगामी आईपीएल सीजन में नहीं खेलेंगे। बोर्ड ने फ्रेंचाइजी से गेंदबाज को रिलीज करने का कहा है।
बीसीसीआई ने केकेआर को 30 वर्षीय मुस्तफिजुर की जगह रिप्लेसमेंट चुनने का ऑप्शन दिया है। फ्रेंचाइजी ने पिछले महीने मिनी ऑक्शन में की बाएं हाथ के गेंदबाज को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ने भी ऑक्शन में गेंदबाज में दिलचस्पी दिखाई थी। वह एक्शन में बिकने वाले एकमात्र बांग्लादेशी प्लेयर थे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को एएनआई से कहा, “हाल में चल रहे घटनाक्रमों को देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेश के उनके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है और बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा।”
मुस्तफिजुर को केकेआर ने पहली बार खरीदा था। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पांच टीमों के लिए कुल 65 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 65 विकेट चटकाए। उन्होंने 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। वह 2018 में मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा बने। वह आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) में थे। मुस्तफिजुर 2022 और 2023 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) स्क्वॉड में शामिल रहे। उन्हें आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में गए और 2025 में डीसी में लौटे।
शिवसेना नेता संजय निरुपम ने हाल ही में शाहरुख खान से अपील की थी कि बंगलादेश के खिलाफ लोगों में फैले गुस्से को देखते हुए फ्रेंचाइजी फैसले पर फिर से विचार करे। उन्होंने कहा कि इस समय किसी बंगलादेशी खिलाड़ी के साथ जुड़ने से लोगों में गुस्सा भड़क सकता है। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक संगीत सोम ने शाहरुख को 'गद्दार' कहा और बोले कि किसी भी बंगलादेशी खिलाड़ी को भारत में खेलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि शाहरुख का रवैया हमेशा से एक 'गद्दार' जैसा रहा है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।