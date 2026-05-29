IPL 2026 फाइनल से पहले BCCI ने लगाया इस चीज पर बैन, खिलाड़ियों के लिए जारी की चेतावनी

ACSU ने लीग के मौजूदा एडिशन में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मैच के दिनों में रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कम्युनिकेशन और रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी वाले स्मार्ट ग्लास, सनग्लास और गॉगल्स के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी गई है।

IPL की एंटी-करप्शन और सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) ने लीग के मौजूदा एडिशन में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मैच के दिनों में रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कम्युनिकेशन और रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी वाले स्मार्ट ग्लास, सनग्लास और गॉगल्स के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी गई है। यह चेतावनी स्पॉट फिक्सिंग के खतरे को कम करने के चलते जारी की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस से एक सूत्रों ने कहा कि ACSU, जो लीग में ईमानदारी की निगरानी, ​​स्पॉट फिक्सिंग को रोकने और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के लिए जिम्मेदार है, ने BCCI को सूचित किया है कि कई कंपनियां IPL में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और टीम के कर्मचारियों को स्मार्ट आईवियर प्रोडक्ट्स की सक्रिय रूप से मार्केटिंग और बिक्री कर रही हैं।

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सूत्रों के अनुसार, ACSU ने कहा कि ये स्मार्ट डिवाइस मोबाइल डेटा या वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से लाइव-स्ट्रीमिंग, टेक्स्ट मैसेज भेजने और प्राप्त करने और ऑडियो और वीडियो कॉल करने में सक्षम हैं, जिससे मैचों के दौरान अनधिकृत संचार और संभावित दुरुपयोग पर चिंता बढ़ गई है।

आईपीएल के खिलाड़ी और मैच अधिकारी क्षेत्र (पीएमओए) न्यूनतम मानकों के तहत, ऐसे उपकरणों को “ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस” और “संचार उपकरण” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ACSU ने फिर कहा है कि PMOA के अंदर स्मार्ट ग्लास और इसी तरह की पहनने वाली टेक्नोलॉजी रखना या इस्तेमाल करना पूरी तरह से मना है। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि वे मैच के दिनों में रेस्ट्रिक्टेड जोन में जाने से पहले ऐसे डिवाइस, अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच के साथ सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर के पास जमा कर दें। सूत्रों ने कहा कि ऐसा न करने पर PMOA प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाएगा और ऑपरेशनल नियमों के तहत पेनल्टी लग सकती है।

सूत्रों ने कहा, "पहनने वाली टेक्नोलॉजी के ज्यादा एडवांस्ड होने और खुफिया कम्युनिकेशन तरीकों को लेकर चिंता बढ़ने के साथ, ACSU की नई कार्रवाई दुनिया के सबसे कमर्शियली अहम टूर्नामेंट में से एक के दौरान बढ़ते इंटेग्रिटी रिस्क से बचने की लीग की कोशिश को दिखाती है।"

हाल की घटनाओं ने BCCI की टेक्नोलॉजी और मैच वाले दिन के प्रतिबंधित एरिया के अंदर के व्यवहार को लेकर बढ़ती चिंताओं को भी दिखाया है। इससे पहले IPL 2026 में, राजस्थान रॉयल्स टीम के मैनेजर रोमी भिंडर पर एक मैच के दौरान डगआउट में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखे जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था और चेतावनी भी दी गई थी, जो PMOA नियमों का सीधा उल्लंघन था।