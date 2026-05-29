Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IPL 2026 फाइनल से पहले BCCI ने लगाया इस चीज पर बैन, खिलाड़ियों के लिए जारी की चेतावनी

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ACSU ने लीग के मौजूदा एडिशन में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मैच के दिनों में रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कम्युनिकेशन और रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी वाले स्मार्ट ग्लास, सनग्लास और गॉगल्स के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी गई है।

IPL 2026 फाइनल से पहले BCCI ने लगाया इस चीज पर बैन, खिलाड़ियों के लिए जारी की चेतावनी

IPL की एंटी-करप्शन और सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) ने लीग के मौजूदा एडिशन में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मैच के दिनों में रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कम्युनिकेशन और रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी वाले स्मार्ट ग्लास, सनग्लास और गॉगल्स के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी गई है। यह चेतावनी स्पॉट फिक्सिंग के खतरे को कम करने के चलते जारी की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस से एक सूत्रों ने कहा कि ACSU, जो लीग में ईमानदारी की निगरानी, ​​स्पॉट फिक्सिंग को रोकने और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के लिए जिम्मेदार है, ने BCCI को सूचित किया है कि कई कंपनियां IPL में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और टीम के कर्मचारियों को स्मार्ट आईवियर प्रोडक्ट्स की सक्रिय रूप से मार्केटिंग और बिक्री कर रही हैं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:सूर्यवंशी IPL में 100 छक्के पूरे करने से कितने दूर? इस मामले में बनेंगे नंबर-1

सूत्रों के अनुसार, ACSU ने कहा कि ये स्मार्ट डिवाइस मोबाइल डेटा या वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से लाइव-स्ट्रीमिंग, टेक्स्ट मैसेज भेजने और प्राप्त करने और ऑडियो और वीडियो कॉल करने में सक्षम हैं, जिससे मैचों के दौरान अनधिकृत संचार और संभावित दुरुपयोग पर चिंता बढ़ गई है।

आईपीएल के खिलाड़ी और मैच अधिकारी क्षेत्र (पीएमओए) न्यूनतम मानकों के तहत, ऐसे उपकरणों को “ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस” और “संचार उपकरण” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ये भी पढ़ें:ऑरेंज कैप के लिए आज आर-पार की लड़ाई? वैभव सूर्यवंशी संग एक्शन में होंगे गिल-साई

ACSU ने फिर कहा है कि PMOA के अंदर स्मार्ट ग्लास और इसी तरह की पहनने वाली टेक्नोलॉजी रखना या इस्तेमाल करना पूरी तरह से मना है। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को निर्देश दिया गया है कि वे मैच के दिनों में रेस्ट्रिक्टेड जोन में जाने से पहले ऐसे डिवाइस, अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच के साथ सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर के पास जमा कर दें। सूत्रों ने कहा कि ऐसा न करने पर PMOA प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाएगा और ऑपरेशनल नियमों के तहत पेनल्टी लग सकती है।

सूत्रों ने कहा, "पहनने वाली टेक्नोलॉजी के ज्यादा एडवांस्ड होने और खुफिया कम्युनिकेशन तरीकों को लेकर चिंता बढ़ने के साथ, ACSU की नई कार्रवाई दुनिया के सबसे कमर्शियली अहम टूर्नामेंट में से एक के दौरान बढ़ते इंटेग्रिटी रिस्क से बचने की लीग की कोशिश को दिखाती है।"

ये भी पढ़ें:GT या RR न्यू चंडीगढ़ में किसे मिलेगा आज फाइनल का टिकट, वैभव सूर्यवंशी पर नजरें!

हाल की घटनाओं ने BCCI की टेक्नोलॉजी और मैच वाले दिन के प्रतिबंधित एरिया के अंदर के व्यवहार को लेकर बढ़ती चिंताओं को भी दिखाया है। इससे पहले IPL 2026 में, राजस्थान रॉयल्स टीम के मैनेजर रोमी भिंडर पर एक मैच के दौरान डगआउट में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखे जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था और चेतावनी भी दी गई थी, जो PMOA नियमों का सीधा उल्लंघन था।

लीग को एक और विवाद का सामना तब करना पड़ा जब राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पंजाब किंग्स के खिलाफ एक गेम के दौरान ड्रेसिंग रूम के अंदर ई-सिगरेट इस्तेमाल करते हुए ब्रॉडकास्ट कैमरों में पकड़े गए। इस घटना के कारण डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, बाद में पराग पर उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और खेल को बदनाम करने वाले व्यवहार के लिए एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
IPL 2026 Virat Kohli

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।