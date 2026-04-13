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BCCI ने राजस्थान रॉयल्स मैनेजर को थमाया नोटिस, डगआउट में चलाया था फोन; इतने घंटे में मांगा जवाब

Apr 13, 2026 09:26 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
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भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने राजस्थान रॉयल्स मैनेजर रोमी भिंडर को नोटिस थमाया है। बीसीसीआई एसीएसयू ने 24 घंटे के भीतर भिंडर से स्पष्टीकरण मांगा है। वह आईपीएल 2026 मैच के दौरान डगआउट में फोन चला रहे थे।

BCCI ने राजस्थान रॉयल्स मैनेजर को थमाया नोटिस, डगआउट में चलाया था फोन; इतने घंटे में मांगा जवाब

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की भ्रष्टाचार रोधी और सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के मैनेजर रोमी भिंडर से गुवाहाटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के आईपीएल 2026 मैच के दौरान डगआउट में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बारे में 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। भिंडर को युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के साथ स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए देखा गया था। पीएमओए (खिलाड़ियों एवं मैच अधिकारियों के क्षेत्र) प्रोटोकॉल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टीम मैनेजर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डगआउट में नहीं।

मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों किया?

आईपीएल के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पीटीआई से कहा, ''एसीएसयू ने राजस्थान रॉयल्स और भिंडर से 24 घंटे के भीतर यह बताने को कहा है कि उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों किया। जाहिर है, इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि कुछ महीने पहले वे 'वेंटिलेशन सपोर्ट' पर थे और हो सकता है कि उन्होंने चिकित्सीय कारणों से इसका इस्तेमाल किया हो।'' भिंडर हालांकि इन विवादों के बीच सोमवार को उप्पल स्टेडियम में राजस्थान और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच हुए मैच के टॉस के दौरान मौजूद थे।

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BCCI में एक वर्ग इस बात से है हैरान

बीसीसीआई में एक वर्ग ऐसा भी है जो इस बात से हैरान है कि पीएमओए के संबंध में मानक प्रक्रियाओं के पालन को उनकी स्वास्थ्य स्थिति से क्यों जोड़ा जा रहा है। भिंडर सूर्यवंशी के "स्थानीय संरक्षक" भी हैं और किशोर के करियर से जुड़े फैसलों में उनकी गहरी भूमिका मानी जाती है। भिंडर फ्रेंचाइजी की शुरुआत से ही इससे जुड़े हुए हैं और जानकारों का मानना ​​है कि उन्हें भ्रष्टाचाररोधी प्रोटोकॉल के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इस घटना को सबसे पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर साझा किया था।

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'चेतावनी दी जाएगी या प्रतिबंध लगेगा'

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने हाल में पुष्टि की थी कि भिंडर ने नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, ''जी हां, भिंडर ने वास्तव में खिलाड़ियों एवं मैच अधिकारियों के क्षेत्र (पीएमओए) के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है क्योंकि मैच के दौरान डगआउट में मोबाइल फोन प्रतिबंधित हैं।'' अधिकारी ने कहा, ''यह अनजाने में हो सकता है, लेकिन इसपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन है। चेतावनी दी जाएगी या प्रतिबंध लगाया जाएगा, इसका फैसला मैच रेफरी और एसीयू (भ्रष्टाचार निरोधक इकाई) की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। आईपीएल की संचालन परिषद इस आधार पर फैसला ले सकती है।''

Md.Akram

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Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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