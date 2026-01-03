Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL 2025BCB president Aminul Islam Bulbul breaks silence on Mustafizur Rahman row says India is our neighbour and at this issue
मुस्तफिजुर रहमान पर मचा बवाल तो BCB ने तोड़ी चुप्पी, कहा- भारत पड़ोसी है और हम इस मुद्दे को...

मुस्तफिजुर रहमान पर मचा बवाल तो BCB ने तोड़ी चुप्पी, कहा- भारत पड़ोसी है और हम इस मुद्दे को...

संक्षेप:

BCB on Mustafizur Rahman: बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में खरीदा था। मुस्तफिजुर को लेकर बवाल मचा है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने चुप्पी तोड़ी है।

Jan 03, 2026 09:14 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मामला गरमाया हुआ है। आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने पर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की आलोचना हो रही है। धर्मगुरुओं और राजनेताओं ने केकेआर के सह-मालिक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान दिए हैं। केकेआर ने 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में लिया था। वह ऑक्शन में बिकने वाले एकमात्र बांग्लादेशी प्लेयर हैं। 30 वर्षीय मुस्तफिजुर पर बवाल मचने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने चुप्पी तोड़ी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'हम इस मुद्दे को राजनीति के…'

बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने एएनआई से कहा, "हम पूरे मामले पर आखिर तक नजर रखेंगे, क्योंकि हम क्रिकेट के लोग हैं। हम इस मुद्दे को राजनीति के नजरिए से नहीं बल्कि क्रिकेट के नजरिए से देखने में यकीन रखते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स में मुस्तफिजुर रहमान एकमात्र बांग्लादेशी प्लेयर हैं। ऐसे में हम आखिर तक देखेंगे कि क्या होता है। हम आखिर तक इसपर नजर रखेंगे। हम हमेशा क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देते हैं।" उन्होंने आगे कहा, “भारत हमारा पड़ोसी देश है और उनके साथ हमारे क्रिकेट के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। क्रिकेट में बहुत अच्छे कोऑपरेटिव रिश्ते हैं।”

IPL 2025 News in Hindi - आईपीएल 2025 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:IPL 2024: केकेआर ने खरीदे ये 10 खिलाड़ी, स्टार्क पर दांव लगाकर चौंकाया

'लोगों में गुस्सा भड़क सकता है'

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने शाहरुख खान से अपील की कि हाल के घटनाक्रमों को लेकर बंगलादेश के खिलाफ लोगों में फैले गुस्से को देखते हुए फ्रेंचाइजी फैसले पर फिर से विचार करे। उन्होंने कहा कि इस समय किसी बंगलादेशी खिलाड़ी के साथ जुड़ने से लोगों में गुस्सा भड़क सकता है। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक संगीत सोम ने शाहरुख को 'गद्दार' कहा और बोले कि किसी भी बंगलादेशी खिलाड़ी को भारत में खेलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि शाहरुख का रवैया हमेशा से एक 'गद्दार' जैसा रहा है।

ये भी पढ़ें:IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर आक्रोश, कथावाचक ने दी चेतावनी

इन टीमों में रह चुके मुस्तफिजुर

बता दें कि मुस्तफिजुर अब तक इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पांच टीमों के लिए कुल 65 मैच खेल चुके हैं, जिसमें 65 विकेट चटकाए। उन्होंने 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। वह 2018 में मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा बने। वह आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) में थे। मुस्तफिजुर 2022 और 2023 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) स्क्वॉड में शामिल रहे। उन्हें आईपीएल 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में गए और 2025 में डीसी में लौटे। मुस्तफिजुर को केकेआर ने पहली बार खरीदा है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Mustafizur Rahman IPL 2026 KKR

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।