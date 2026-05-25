Qualifier 1 को लेकर IPL कमेंटेटर की भविष्यवाणी, बताया कौन दिला सकता है फाइनल का टिकट?
IPL 2026 Qualifier 1 को लेकर साइमन डूल ने कहा है कि फाइनल में वही टीम पहुंचेगी, जो पावरप्ले में अच्छा करेगी। उन्होंने शुभमन गिल और विराट कोहली का जिक्र किया है, जो अपनी-अपनी टीम के लिए अहम साबित होंगे।
IPL 2026 के लीग फेज के सभी मैच खेले जा चुके हैं। अब प्लेऑफ्स की बारी है। आईपीएल के 19वें सीजन के प्लेऑफ्स के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने क्वालीफाई किया है। क्वालीफायर 1 में आरसीबी और जीटी की भिड़ंत होगी, जबकि एलिमिनेटर मैच में एसआरएच के सामने आरआर होगी। क्वालीफायर 1 को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। इसको लेकर आईपीएल में कमेंट्री कर रहे न्यूजीलैंड के दिग्गज साइमन डूल ने कहा है कि विराट कोहली और शुभमन गिल तय करेंगे कि कौन सी चीम सीधे फाइनल में जाएगी।
कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आखिरी लीग मैच के बाद स्टार स्पोर्ट्स पर जियोस्टार एक्सपर्ट साइमन डूल ने दावा किया कि पावरप्ले में शुभमन गिल और विराट कोहली कैसा खेलते हैं? इससे डिसाइड होगा कि कौन फाइनल में पहुंचेगा? साइमन डूल ने कहा, "जो भी पहली इनिंग में पावरप्ले जीतेगा, वही मैच जीतेगा। मेरा यही मानना है। GT और RCB दोनों के पास मजबूत बैटिंग लाइनअप और क्वालिटी बॉलिंग अटैक है। यह एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और प्लेऑफ़ में भी जीत का मोमेंटम लेकर जा रही हैं। हर टीम में मैच-विनर हैं जो कुछ ही ओवर में गेम बदल सकते हैं। एक टीम में विराट कोहली हैं, दूसरी में शुभमन गिल। दोनों जबरदस्त फ़ॉर्म में हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "अगर ओपनर पहले छह ओवर बिना ज्यादा नुकसान के निकाल लेते हैं और 60 या 70 रन बना लेते हैं, तो इससे विरोधी टीम पर तुरंत प्रेशर आ जाता है। बड़े मैचों में, शुरुआती मोमेंटम ही सब कुछ होता है। कोहली और गिल के बीच की लड़ाई नतीजा तय कर सकती है। जो भी बैटर ज़्यादा रन बनाएगा और क्रीज़ पर ज़्यादा देर तक टिकेगा, उसकी टीम को जीत दिलाने की संभावना ज़्यादा है। प्लेऑफ़ क्रिकेट में, यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा सुपरस्टार सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय पर आगे आता है।"
आरसीबी के ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर डूल ने कहा, "मैं विराट कोहली के साथ ओपनर के तौर पर वेंकटेश अय्यर को ही रखूंगा। फिल सॉल्ट साढ़े तीन हफ्ते से बाहर हैं। लंबे ब्रेक के बाद, खासकर उंगली की चोट के बाद, वापसी करना कभी आसान नहीं होता। वह एक क्वालिटी प्लेयर हैं और उन्होंने RCB और इंग्लैंड के लिए T20 में अच्छा किया है, लेकिन मैच फिटनेस और शॉट-टाइमिंग को वापस आने में समय लगता है। प्लेऑफ़ में इसे टेस्ट नहीं किया जा सकता। वेंकटेश पिछले दो मैचों में अच्छे दिखे हैं। उन्होंने SRH के खिलाफ अच्छा खेला और पंजाब के खिलाफ भी अच्छा खेला। उन्होंने कोहली के साथ टॉप पर एक सॉलिड रिदम बनाई है। हां, सॉल्ट का विराट के साथ पार्टनरशिप रिकॉर्ड मज़बूत है, लेकिन क्रिकेट में, आप हमेशा फॉर्म में चल रहे प्लेयर को ही चुनते हैं। फॉर्म रेप्युटेशन से ज़्यादा मायने रखता है, खासकर नॉकआउट मैचों में। सबसे बड़ा रिस्क किसी ऐसे व्यक्ति को लाना है जिसने हफ़्तों से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला हो। मैं टॉप पर वेंकटेश को ही रखूंगा। फिल सॉल्ट बेंच पर रखने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हैं, लेकिन अभी, वेंकटेश अपनी जगह बनाए रखने के हकदार हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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