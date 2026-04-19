IPL में अपने जन्मदिन पर अर्धशतकीय पारी खेलने वाले बैटर, KL राहुल दो बार कर चुके हैं ये कारनामा
आईपीएल के इतिहास में अपने जन्मदिन के मौके पर अर्धशतकीय पारी खेलने वाले कौन-कौन से बल्लेबाज हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। केएल राहुल का नाम इस सूची में दो बार शामिल है।
18 अप्रैल को भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा लोकेश राहुल ने अपना जन्मदिन मनाया। उनका जन्म 18 अप्रैल 1992 को बैंगलोर (बेंगलुरु), कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने आज 34 अपना 34वां जन्मदिन मनाया है। 34 साल की उम्र में लोकेश राहुल ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी सिलसिले में 18 अप्रैल के दिन ही लोकेश राहुल ने खुद को एक खास बर्थेडे गिफ्ट दिया है। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर अर्धशतकीय पारी खेली और आईपीएल के उन चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में एक बार फिर अपनी जगह बनाई जिन्होंने अपने खास दिन पर अर्धशतकीय पारी खेली है। केएल राहुल ने अपने जन्मदिन के मौके पर आईपीएल में दो बार अर्धशतकीय पारी खेली है।
आईपीएल के इतिहास में अपने जन्मदिन के मौके पर अर्धशतकीय पारी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के माइक हसी ने खेली थी। उन्होंने साल 2012 में यह कारनामा किया था। तब वे सीएसके की टीम में थे और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर 43 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली थी। इस सूची में दूसरे स्थान पर डेविड वॉर्नर का नाम है। उन्होंने यह कारनामा साल 2020 में कोविड से प्रभावित आईपीएल सीजन में दुबई में किया था। तब उन्होंने 34 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली थी। वे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे और यह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ की थी। वॉर्नर के बाद इस सूची में केएल राहुल का नाम तीसरे नंबर पर है। लोकेश राहुल ने साल 2021 में अपने जन्मदिन के मौके पर पंजाब किंग्स की टीम से खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर 51 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली थी।
इस सूची में अब चौथे स्थान पर भी लोकेश राहुल का ही नाम आ गया है। उन्होंने आईपीएल 2026 के 26वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ 34 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 167 से अधिक का रहा।
आईपीएल में अपने जन्मदिन पर अर्धशतक जड़ने वाले बैटर
54 (43) - माइक हसी (सीएसके) बनाम केकेआर, चेन्नई, 2012
66 (34) - डेविड वार्नर (एसआरएच) बनाम डीसी, दुबई, 2020
61 (51) - केएल राहुल (पीबीकेएस) बनाम डीसी, वानखेड़े, 2021
57 (34) - केएल राहुल (डीसी) बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2026**
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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