IPL के एक सीजन में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बैटर, क्या विराट के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे सैमसन?
संजू ने चूंकि सात पारियों में ही दो शतक जड़ दिए हैं और अगर उनकी टीम प्लेऑफ में नहीं भी पहुंचती है तब भी उनके पास 7 पारिया और शेष हैं, ऐसे में कई फैंस यह उम्मीद लगा रहे हैं कि वे विराट कोहली के एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर सकते हैं।
गुरुवार 23 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़ स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सीएसके के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतकीय पारी खेली। उन्होंने 54 गेंदों में 101 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के जड़े। संजू सैमसन का यह आईपीएल सीजन में दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 115 रनों की दमदार पारी खेली थी। इस सीजन दो शतक लगाकर संजू सैसमन आईपीएल के उन बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक शतक लगाए हैं। संजू ने चूंकि सात पारियों में ही दो शतक जड़ दिए हैं और अगर उनकी टीम प्लेऑफ में नहीं भी पहुंचती है तब भी उनके पास 7 पारिया और शेष हैं, ऐसे में कई फैंस यह उम्मीद लगा रहे हैं कि वे विराट कोहली के एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर सकते हैं और उनके पास इसे तोड़ने का भी सुनहरा मौका है।
आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड अब तक विराट कोहली और जोस बटलर के नाम है। इन दोनों बल्लेबाजों ने आईपीएल के एक सीजन में चार-चार शतक लगाए हैं। विराट कोहली ने साल 2016 में यह कारनामा किया था और एक सीजन में चार शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। विराट के बाद एक सीजन में सर्वाधिक शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी जोस बटलर ने साल 2022 में की। उन्होंने इस सीजन शानदार बल्लेबाजी करते हुए चार शतक लगाए। शुभमन गिल इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2023 के सीजन में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 शतक लगाए थे। लिस्ट में तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से कई बल्लेबाज शामिल हैं। इनमें संजू सैमसन, जोस बटलर एक बार फिर, विराट कोहली एक बार फिर, केएल राहुल, शिखर धवन, हासिम आमला, शेन वॉटसन और क्रिस गेल शामिल हैं। इन सभी बल्लेबाजों ने आईपीएल के एक सीजन में दो शतक लगाए हैं।
7 पारियों में ही दो ताबड़तोड़ शतक लगा देने के बाद संजू सैमसन जिस फॉर्म में चल रहे हैं, सीएसके और संजू को चाहने वाले फैंस को पूरी उम्मीद है कि वे दो या तीन शतक बचे हुए बाकी के मैचों में और भी लगा सकते हैं और विराट कोहली और जोस बटलर जैसे बल्लेबाजों के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं या उनके रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। हालांकि, संजू के पास विराट-बटलर के रिकॉर्ड को तोड़ने या बराबरी करने का मौका जरूर है, लेकिन क्या वे इन मौकों को भुला पाएंगे यह देखने वाली बात होगी।
आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा शतक
4: विराट कोहली (2016)
4: जोस बटलर (2022)
3: शुभमन गिल (2023)
2: संजू सैमसन (2026)
2: जोस बटलर (2024)
2: विराट कोहली (2023)
2: केएल राहुल (2022)
2: शिखर धवन (2020)
2: शेन वॉटसन (2018)
2: हाशिम अमला (2017)
2: क्रिस गेल (2011)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।