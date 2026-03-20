आईपीएल 2026 से पहले पूरी तरह फिट हुए 'बेबी मलिंगा', KKR को मिली बहुत बड़ी राहत
आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ी राहत मिली है। टी20 विश्व कप के दौरान चोटिल हुए श्रीलंका के मथीशा पथिराना अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं। डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की काबिलियत की वजह से उन्हें बेबी मलिंगा के नाम से जाना जाता है।
आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ी राहत मिली है। टी20 विश्व कप के दौरान चोटिल हुए श्रीलंका के मथीशा पथिराना अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं। डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की काबिलियत की वजह से उन्हें बेबी मलिंगा के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को पुष्टि की कि पथिराना फिट हैं और अब वह आईपीएल में खेल सकते हैं। श्रीलंका के इस खिलाड़ी को केकेआर ने पिछले साल दिसंबर में हुई मिनी नीलामी में 18 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि में खरीदा था। केकेआर के एक और स्टार पेसर हर्षित राणा भी चोट की वजह से आईपीएल 2026 के ज्यादातर मैचों में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में पथिराना का फिट होना टीम के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है।
श्रीलंका क्रिकेट के सेक्रटरी बंडुला दिसानायके ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि तेज गेंदबाज पथिराना ने रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और उन्हें आईपीएल में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है।
दिसानायके ने कहा, 'जहां तक मैं जानता हूं, वह फिट हैं और उन्हें आईपीएल में खेलने के लिए एनओसी दिया जा चुका है। इस वक्त मेरे पास इसे लेकर यही जानकारी है।'
उन्होंने आगे बताया, ‘वह रिहैब पूरा कर चुके हैं और वह फिट हैं। लेकिन वह कितने तैयार हैं इसका आंकलन तो फ्रेंचाइजी करेगी। इस वक्त हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहां तक हमें पता है वो ये है कि वह फिट हैं आईपीएल में शामिल होने के लिए तैयार हैं।’
मथीशा पथिराना को टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान कॉफ इंजरी हो गई थी।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो ये पुष्टि हो चुकी है कि पथिराना पूरी तरह फिट हो चुके हैं लेकिन वह केकेआर के स्क्वाड के साथ कब जुड़ेंगे, इस पर फ्रेंचाइजी की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। केकेआर का स्क्वाड 25 मार्च को मुंबई के लिए रवाना होगा। आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से अभियान की शुरुआत करेगी।
मुंबई के खिलाफ मैच के बाद केकेआर की टीम कोलकाता वापस लौट आएगी जहां उसके अगले 3 मैच अपने होमग्राउंड ईडन गार्डन्स में खेलने हैं। केकेआर का दूसरा मुकाबला 2 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से, तीसरा मुकाबला 6 अप्रैल को पंजाब किंग्स और चौथा मुकाबला 9 अप्रैल को लखनऊ सुपर जॉइंट्स से है और ये तीनों ही मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाएंगे।
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चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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